Teleurstellende aankoop van Sven Mislintat hint op langer verblijf bij Ajax

Ajax moet deze transferzomer eerst spelers verkopen om zelf de markt op te kunnen. Iemand die in ieder geval niet bezig is met een vertrek, is Carlos Forbs. De twintigjarige vleugelaanvaller mikt na een teleurstellend debuutseizoen op revanche.

Forbs kwam in de zomer van vorig jaar voor minimaal 14 miljoen euro over van Manchester City. Destijds werd vermeld dat die transfersom door bonussen nog kan oplopen naar 19 miljoen euro.

De Portugees jeugdinternational slaagde er vorig seizoen zowel onder Maurice Steijn als interim-trainer John van ‘t Schip niet in om een onbetwiste basisspeler te worden. Forbs kwam uiteindelijk tot 1.571 speelminuten, verdeeld over 34 officiële duels. Daarin noteerde hij 4 goals en 5 assists.

Forbs wil zich tijdens de voorbereiding op het kersverse seizoen laten zien aan de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli. Dinsdagavond liet hij zich met een doelpunt en een assist gelden in het gewonnen oefenduel met Sint-Truiden (4-0).

“Het ging goed”, vertelt hij bij Ajax TV over zijn eigen optreden. “Het was een goede wedstrijd, Ik ben blij om minuten in de benen te krijgen en we hebben een goed resultaat neergezet. Ik zag Jayden Banel en probeerde hem een goede pass te geven. Het was een goede goal van hem. Bij mijn doelpunt kwam de keeper vroeg uit, dus ik moest de bal over hem heen krijgen.”

Onder Farioli proberen de Amsterdammers hoog druk te zetten op het veld, zo laat Forbs weten. “Dat is wat de coach wil. Hij eist veel druk van ons. We moeten het veld opgaan en doen wat hij wil.” In de nieuwe speelstijl worden er meer ballen in de diepte gelegd, hetgeen de aanvaller ligt. “Ik wil de achterlijn halen. Het is goed voor mij, want ik ben snel. Het helpt me om de bal te krijgen en kansen te creëren voor het team.”

Forbs zegt uit te kijken naar het nieuwe seizoen en is lovend over zijn nieuwe trainer. “Farioli is gepassioneerd. Hij probeert ons te brengen naar waar we horen te zijn. Hij heeft voor iedereen een plan. Het plan met mij is om me een betere speler te maken en meer doelpunten te maken en assists te geven. We praten over waar ik moet staan op het veld.”

