Telegraaf: slechts 8 procent wil Memphis tegen Oostenrijk; andere grote favoriet

Telegraaf: slechts 8 procent wil Memphis Depay tegen Oostenrijk; andere grote favoriet

Bondscoach Ronald Koeman staat dinsdagavond voor een lastige keuze. Houdt hij na twee mindere groepsduels vast aan Memphis Depay of kiest hij tegen Oostenrijk voor een alternatief?

De Telegraaf heeft zijn lezers gevraagd of Memphis in de laatste groepswedstrijd opnieuw in de spits moet beginnen. Van de 37.826 stemmen vindt slechts 8 procent dat Koeman de dertigjarige Oranje-international opnieuw het vertrouwen moet geven.

11 procent opteert voor Cody Gakpo in de spits. De aanvaller van Liverpool speelde de eerste twee wedstrijden op het EK als linksbuiten. Wout Weghorst kan rekenen op iets meer stemmen (19 procent) nadat hij in het eerste groepsduel met Polen (1-2 winst) goud waard was door als invaller de winnende te maken.

Joshua Zirkzee krijgt liefst een kwart van alle stemmen. De spits van Bologna werd uiteindelijk alsnog bij de selectie van het Nederlands elftal gehaald als vervanger van Teun Koopmeiners.

Koeman liet Zirkzee in eerste instantie afvallen voor het EK, omdat hij niet fit genoeg zou zijn. 25 procent hoopt dat Zirkzee tegen Oostenrijk een kans in de basis krijgt.

Brian Brobbey geniet met liefst 35 procent van de stemmen echter het meeste vertrouwen van het Oranje-publiek. De spits van Ajax kampte tijdens het begin van het EK nog met een lichte hamstringkwetsuur.

Wie zie jij graag in de spits tegen Oostenrijk? Brian Brobbey Memphis Depay Cody Gakpo Wout Weghorst Joshua Zirkzee