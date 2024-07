België-bondscoach Domenico Tedesco: ‘Nog nooit gezien, kon maar anderhalve minuut speechen’

België staat in de achtste finale van EURO 2024, maar desondanks was bondscoach Domenico Tedesco na afloop allerminst tevreden. De keuzeheer van de Rode Duivels kraakt de in zijn ogen chaotische voorbereiding op het afsluitende groepsduel met Oekraïne (0-0).

"Ik wil nog iets toevoegen over de omstandigheden waarin we arriveerden", zei de verbolgen Tedesco op de aansluitende persconferentie. "En vooral hoe. Dat heb ik nog nooit gezien. Met een politie-escorte deden we er één uur over van het hotel naar het stadion."

"Ze gebruiken geen zwaailicht. En terwijl de weg vrij was, vertraagden ze tot 20 à 25 kilometer per uur. Bovendien stopten ze bij elk rood licht", aldus de bondscoach die zich mag opmaken voor een treffen met Frankrijk in de achtste finale.

"Daardoor kon ik maar een speech van anderhalve minuut geven en moesten we de opwarming inkorten, want de match uitstellen was blijkbaar niet mogelijk. Voor mij is dat onwaarschijnlijk", is Tedesco bijzonder ontevreden over de UEFA, de organisator van de wedstrijd.

"Het was ongelofelijk stresserend voor de staf en de spelers. Er zijn dus veel dingen gebeurd en tóch kwalificeren we ons. Dat is het belangrijkste." België vervolgt EURO 2024 als nummer drie van groep E.

Fluitconcerten

Tedesco ging ook kort in op de fluitconcerten van de Belgische fans na afloop. "Ik was verrast. Voor ons was het belangrijkste om ons te plaatsen. Na het verlies in de eerste match weet je dat het niet makkelijk wordt."

"We wisten dat het zwaar zou worden tegen Oekraïne en mochten niet falen. Het was duidelijk dat mijn spelers wilden spelen om te winnen. Ze hebben alles geprobeerd."

