Te Kloese in Zeist om zege Feyenoord op te eisen; mogelijk rechtszaak op komst

Maandag, 25 september 2023 om 11:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:07

Feyenoord eist dat de 0-3 tegen Ajax de eindstand is van de gestaakte Klassieker, zo meldt het Algemeen Dagblad. De KNVB overlegt maandag in Zeist over het al dan niet uitspelen van het Eredivisie-duel. Directeur Dennis te Kloese zal opnieuw stevig aandringen dat Feyenoord tegen het uitspelen van het restant in november is.

Te Kloese reisde maandagochtend al vroeg af richting Zeist om te horen welke beslissing de KNVB gaat nemen over het restant van de Klassieker. Het Eredivisie-duel werd zondag na 55 minuten bij een 0-3 voorsprong van Feyenoord definitief gestaakt. De Rotterdammers zien het niet zitten om deze week weer af te reizen naar de Johan Cruijff ArenA om het duel uit te spelen en willen het duel ook niet later dit seizoen hervatten.

“Als het competitiebestuur dat wel een prima oplossing zou vinden, komt Feyenoord hoe dan ook in het verweer. Desnoods via de rechter, fluisteren ze in Rotterdam", schrijft het AD. Ajax speelt woensdag een competitiewedstrijd tegen FC Volendam, waardoor het aannemelijk is dat de Klassieker pas begin november kan worden hervat. In Rotterdam verwacht men dat de situatie bij Ajax dan zomaar totaal anders kan zijn dan nu het geval is.

De krant schrijft dat huisjurist Joris van Benthem, die in het verleden al vaker een luis in de pels was als er een speler van Feyenoord voor de tuchtcommissie moest verschijnen, klaar zal zitten als het competitiebestuur een besluit neemt dat de Rotterdammers niet bevalt. “Als nieuwe vaandeldrager van het Nederlandse voetbal is dat een recht maar inmiddels ook bijna een plicht. En zo zal Feyenoord zich ook opstellen.”