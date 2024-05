Taylor kijkt direct na wedstrijd op zijn telefoon: ‘Ik had appje van Jade Anna’

Kenneth Taylor won zondag met Ajax ruim bij FC Volendam (1-4). De middenvelder scoorde zelf twee keer en keek na afloop direct op zijn telefoon naar de andere uitslagen in de Eredivisie. Taylor zag toen ook een appje van zijn vriendin Jade Anna van Vliet, zo vertelt hij breeduit lachend op de persconferentie. "Ze had toevallig wel geappt, ja", aldus Taylor.

Taylor kende met twee goals ook persoonlijk een uitstekende middag in Volendam. "Ik stond wat hoger op het veld", zoekt de middenvelder naar een verklaring. Ook de invulling van de aanval bij Ajax hielp Taylor, zo legt hij uit.

"We speelden met Brian Brobbey en Chuba Akpom voorin, twee balvaste spitsen waar ik heel goed 'onder' kan bewegen", vertelt Taylor. Akpom was goed voor een assist en een doelpunt. "Hij heeft een soort magneet."

Ajax strijdt de laatste weken van het seizoen om plek vijf in de Eredivisie. Ook FC Utrecht, dat zondagmiddag gelijktijdig aftrapte met Ajax, is daarvoor nog in de race. De Domstedelingen wonnen met 1-0 van Vitesse en staan nu zesde, drie punten achter nummer vijf Ajax.

Dat zag ook Taylor toen de middenvelder na de wedstrijd op zijn telefoon kijk. "Ik kijk eigenlijk altijd naar de uitslagen", zegt de Ajacied, die de vraag krijgt of hij ook keek of zijn vriendin had geappt. "Nee, nee, nee", lacht hij. "Toevallig had ze wel geappt."

"Ik kijk vaak naar standen van wedstrijden. Dan zet ik een sterretje aan bij bepaalde wedstrijden, zoals bijvoorbeeld bij Royal Antwerp FC. Die speelden om half twee tegen Club Brugge. Dan houd ik in de gaten wat Owen (Wijndal, red.) doet." De linksback is door Ajax verhuurd aan Antwerp, dat overigens met 1-2 verloor van Club Brugge.

