Taylor keert terug na schorsing; andere Ajacied mist Europa League-duel met Lazio

Ajax kan voor de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Lazio weer een beroep doen op Kenneth Taylor. Hij was er tegen Real Sociedad (2-0 nederlaag) niet bij vanwege de drie gele kaarten die hij eerder pakte in de Europa League. Owen Wijndal kreeg in die wedstrijd zijn derde prent van het Europese seizoen en mist daardoor het duel met Lazio.

De Amsterdammers staan er ondanks de nederlaag tegen Sociedad wel goed voor in de Europa League. Ajax staat op dit moment op de zesde positie en dit zou betekenen dat ze zich direct plaatsen voor de achtste finales.

Met Lazio treft Ajax een ploeg die het de laatste tijd goed voor elkaar heeft. De Romeinen zijn nog ongeslagen en staan op de eerste plaats in het Europese toernooi. Ook in de competitie draait het bovenin mee. Daar staan ze op een vijfde plaats met maar drie punten minder dan koploper Atalanta.

Zo mogen de Ajacieden erg tevreden zijn dat Taylor weer terugkeert. Tegen Maccabi Tel-Aviv, Qarabag en Slavia Praag ontving de Nederlandse middenvelder een gele kaart en hierdoor kon hij er de vorige wedstrijd niet bij zijn. Dit was gelijk de eerste nederlaag voor Ajax in de competitiefase van het Europese toernooi.

Wel moet de ploeg uit Amsterdam Wijndal missen. In elke wedstrijd dat de linksachter inviel, pakte hij een kaart. Hierdoor moet hij de wedstrijd in de ArenA tegen de Italianen aan zich voorbij laten gaan.

Jorrel Hato moet net als Kian Fitz-Jim uitkijken om niet tegen een schorsing aan te lopen. Zij hebben beiden twee overtredingen op hun naam die meer waard waren dan alleen een waarschuwing.

Als Hato of Fitz-Jim deze donderdag nog een kaart verzamelen, dan missen zij de wedstrijd op bezoek bij RFS. Deze wedstrijd vindt pas na de korte winterstop plaats op 23 januari van het volgende jaar.