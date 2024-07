‘Talentvolle Belgische middenvelder (22) verschijnt op shortlist van Ajax'

Mandela Keita staat op een shortlist van Ajax, zo meldt Sacha Tavolieri van de Belgische tak van RMC Sport. De journalist plaatst als kanttekening dat de Amsterdammers eerst spelers moeten verkopen om de 22-jarige defensieve middenvelder van Royal Antwerp FC in te lijven.

Technisch directeur Alex Kroes kondigde in mei in De Telegraaf aan dat Ajax deze zomer eerst spelers wil verkopen, om daarna pas de transfermarkt op te gaan om zelf versterkingen te halen.

“Wij hebben daar gezamenlijk als directie een standpunt over ingenomen. We kennen de financiële situatie en hebben de prognose gemaakt. Daar kan ik vanwege de beursnotering niets over zeggen. Maar het is niet verstandig nu allerlei spelers binnen te halen, terwijl er nog niemand is verkocht”, aldus Kroes.

Tavolieri gebruikt bij het transfergerucht over Keita het voorbeeld dat als Ajax deze window voor honderd miljoen aan spelers verkoopt, het voor veertig miljoen kan investeren in nieuwe aanwinsten.

Keita is een jonge controleur die de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis speelde bij Antwerp. The Great Old heeft hem deze maandag definitief overgenomen van OH Leuven.

Keita kwam de afgelopen jaargang tot 39 wedstrijden in het shirt van Antwerp. De vraag is of de belangstelling van Ajax in de negenvoudig jeugdinternational van België los kan worden gezien van de interesse in Pablo Rosario. De Amsterdammers zijn naar verluidt serieus in de markt voor de 27-jarige controleur van OGC Nice.

