Talent van Jong Ajax moet het ontgelden na beschamend moment tegen Cambuur

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jaydon Banel, die zich vrijdagavond van zijn slechte kant liet zien.

Jong Ajax won vrijdagavond knap op bezoek bij SC Cambuur (0-1) dankzij een doelpunt van Jorthy Mokio. De schoonheidsprijs gaat het Amsterdamse beloftenelftal dit weekend echter niet meer winnen. Een chwalbe van Banel ging tijdens de wedstrijd viraal via X.

Op de beelden is te zien hoe de negentienjarige aanvaller zich theatraal laat vallen na een bemoedigend tikje van Remco Balk op zijn achterhoofd. Cambuur-rechtsback Sturla Ottesen is zichtbaar verbaasd na het zien van het acteerwerk van Banel.

Waar scheidsrechter Kevin Puts geen gele kaart gaf voor de schwalbe, krijgt Banel er op X wel van langs. “Als ik verantwoordelijk was bij Ajax kon hij vertrekken. Gadverdamme wat een omhooggevallen kwalletje. Een schande dat dit niets presterende mannetje een Ajax-shirt mag dragen”, aldus een supporter.

Anderen noemen Banel een ‘matennaaier’, terwijl het talent ook wordt aangepakt vanwege zijn prestaties. “Banel acteert net zo goed als dat hij voetbalt. Wat een schandvlek.” Banel speelde dit seizoen al vijf wedstrijden namens Jong Ajax en leverde slechts eenmaal een assist.

Voor de Amsterdammer is dit het seizoen van de waarheid, daar zijn contract in de Johan Cruijff ArenA volgende zomer afloopt. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Banel op zo’n 1,2 miljoen euro.

Vorig seizoen debuteerde Banel in de hoofdmacht van Ajax. Inmiddels staat de teller op 99 minuten namens het eerste elftal, verdeeld over 7 optredens. In Ajax 1 wist Banel één keer een assist te noteren.