Tadic, Bergwijn en Klaassen geven positief signaal af over ontslag van Mislintat

Zondag, 24 september 2023 om 23:04 • Laatste update: 23:24

Veel (ex-)spelers van Ajax lijken niet rouwig om het ontslag van Sven Mislintat, dat zondagavond officieel werd bevestigd door de club. De Instagram-post van het officiële account van Ajax over het vertrek van de directeur voetbalzaken wordt direct gretig geliked door prominente spelers, die daarmee een duidelijk signaal af lijken te geven.

Mislintat was slechts vier maanden in dienst van Ajax. De directeur voetbalzaken brak gedurende de transferzomer met Dusan Tadic (Fenerbahçe), Calvin Bassey (Fulham) en Davy Klaassen (Internazionale), die allen een weinig eervol afscheid kregen. De drie ex-Ajacieden liken direct de post over het ontslag van Mislintat. De eerder al vertrokken Daley Blind (Girona) geeft eveneens een like, net als de clubloze Anwar El Ghazi. De rechtsbuiten traint mee met Ajax en zou volgens De Telegraaf graag een contract hebben ondertekend, maar Mislintat zou dat hebben tegengehouden.

Ook spelers die nog onder contract staan bij Ajax liken de post opvallend genoeg: aanvoerder Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Owen Wijndal (verhuurd aan Royal Antwerp FC). Ook Steven Berghuis gaf een like, maar trok die daarna weer in.

Prominenten die de post van Ajax liketen.

Sven Mislintat is ontslagen als directeur voetbalzaken bij Ajax, zo melden de Amsterdammers in een persbericht. De directeur, die twaalf aankopen deed voor in totaal 112 miljoen euro, wordt verantwoordelijk gehouden voor de enorme sportieve crisis die de club doormaakt. Zondag stond Ajax al na 37 minuten met 0-3 achter tegen Feyenoord, waarmee een nieuw dieptepunt werd bereikt.

Er bestaan inmiddels twijfels over de integriteit van Mislintat. Ajax heeft forensisch accountants ingeschakeld om de transferdeals die de Duitser deed te onderzoeken. Dat is begonnen bij de onthulling van de NOS dat Borna Sosa op Deadline Day van Mislintat te horen zou hebben gekregen dat hij alleen met een bevriende zaakwaarnemer, namelijk Arthur Beck, een transfer naar Ajax kon maken. Beck blijkt drie procent van de aandelen te bezitten van Matchmetrics GmbH, een databureau waarvan Mislintat grootaandeelhouder is.

