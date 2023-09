Swingend Feyenoord laat niets heel van machteloos sc Heerenveen

Zaterdag, 16 september 2023 om 18:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:32

Feyenoord heeft zaterdag een zeer overtuigende zege geboekt op sc Heerenveen. De Rotterdammers gingen voortvarend van start en stonden binnen twintig minuten al op een 3-0 voorsprong via Luka Ivanusec, Mats Wieffer en Igor Paixão. Olsson bracht de spanning vervolgens enigszins terug, maar na rust liep de ploeg van trainer Arne Slot eenvoudig uit naar een 6-1 zege dankzij Santiago Giménez, Yankuba Minteh en Ondrej Lingr. Door de overwinning is Feyenoord weer (tijdelijk) koploper van de Eredivisie.

De interlandperiode bleek geen al te gelukkige voor Feyenoord. Nadat Lutsharel Geertruida geblesseerd afhaakte bij Oranje, overkwam Ayase Ueda hetzelfde bij Japan. De kwetsuur van de Aziaat is dusdanig serieus, dat hij in ieder geval ook het Champions League-treffen met Celtic op dinsdag mist. Giménez is tegen de Schotten geschorst, maar begon tegen Heerenveen wél in de punt van de aanval. Geertruida bleek uiteindelijk ook fit genoeg om in het competitieduel te starten. Bij de Friezen was er een basisplaats voor Sven van Beek, die uitgerekend tegen zijn oude ploeg na lang blessureleed zijn rentree maakte en direct aanvoerder was.

Luka Ivanušec ???? ??? "Zijn eerste voor Feyenoord in zijn eerste wedstrijd in de Kuip!" ??? Inmiddels staat het al 3-0 voor Feyenoord. ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2023

Voorafgaand aan de wedstrijd in De Kuip werd er eerst een minuut stilte gehouden uit respect voor alle slachtoffers in Marokko en Libië. Feyenoord kende vervolgens een bijzonder voortvarende start van het duel. Ivanusec maakte na iets meer dan elf minuten spelen zijn eerste treffer in Rotterdamse dienst, door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de verre hoek te plaatsen: 1-0. Vier minuten later stond het al 2-0, toen Wieffer de bal na een mooie combinatie met de hak ontving van Giménez en doeltreffend afrondde.

Paixão tekende hierna met een afstandsschot in de uiterste hoek voor de vroege 3-0. Via Olsson deed Heerenveen voor rust toch nog iets terug. De Zweed was Quinten Timber te slim af met een korte versnelling en liet Wellenreuther vervolgens kansloos met een fraai puntertje: 3-1. Kees van Wonderen besloot na een kansloze eerste helft één wissel door te voeren: Djenahro Nunumete kwam in het veld voor Van Beek. Effect sorteerde de wissel alleen niet, want Giménez kon met een uur op de klok na een afgemeten voorzet van Quilindschy Hartman de 4-1 binnenlopen.

De ruime voorsprong was voor Slot reden om enkele wissels door te voeren. Minteh kwam als eerst in de ploeg. Op aangeven van Paixão vond hij met veel gevoel al snel de lange hoek: 5-1. Slot bleek een gouden hand met wissels te hebben, want Lingr bepaalde koud in het veld de eindstand op 6-1. De Tsjech stond nog geen minuut binnen de lijnen toen hij Noppert vanuit een lastige hoek in de korte hoek verraste.