Suriname wint probleemloos van Guyana, maar het hoogtepunt is de helikopter

Suriname heeft donderdag een klinkende zege in de CONCACAF Nations League geboekt. In en tegen Guyana won het ensemble van Stanley Menzo eenvoudig met 1-3. Echter, niet een gebeurtenis in, maar om het veld ging de boeken in als meest memorabele van de dag. Er landde namelijk ineens een helikopter langs de lijn aan het begin van de tweede helft.

Bij een 1-1 stand bij rust ging ieders hoofd ineens verbaasd de lucht in. Daar kwam namelijk ineens een helikopter aanvliegen, die menig reclamebord langs het veld als een kartonnetje om deed vallen.

Nadat het toestel was geland, besloot de arbiter uiteindelijk het duel maar ‘gewoon’ te hervatten. Twintig minuten later trok Suriname de boel naar zich toe.

Aris Limassol-aanvaller Jaden Montnor twijfelde niet na een dieptebal en schoot hard en hoog langs de Guyanese doelman: 1-2. Sparta-verdediger Djevencio van der Kust had de Surinaamse treffer in de eerste helft verzorgd, ongedaan gemaakt door Guyana-aanvaller Omari Glasgow (strafschop).

Vlak voor tijd zorgde voormalig Eredivisionist Virgil Misidjan voor de defintieve beslissing. De aanvaller, tegenwoordig spelend voor het Hongaarse Ferencváros, profiteerde van een foutje in de Guyanese defensie, omspeelde doelman Quillan Roberts en tikte binnen voor een leeg doel: 1-3.

Zo kent Suriname een uitstekende start in Groep A van de CONCACAF Nations League A, de hoogst mogelijke divisie. Naast Van der Kust en Misidjan kwamen er nog talloze (ex-)Eredivisionisten in actie.

Zo stonden Etienne Vaessen, Stefano Denswil, Gyrano Kerk en Justin Lonwijk aan de aftrap. Ridgeciano Haps, Dylan Vente en Liam van Gelderen kwamen als invallers het veld in.