Suriname uitgeschakeld in kwartfinale Nations League na nederlaag tegen Canada

Suriname is in de kwartfinale van de CONCACAF Nations League uitgeschakeld. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo verloor met 3-0 van Canada, nadat het zaterdag al met 0-1 had verloren. Doelpunten bij de Canadezen werden gemaakt door Jonathan David en twee keer Jacob Shaffelburg.

Canada begon fel aan de wedstrijd in het BMO Field in Toronto. Na ruim twintig minuten spelen leidde dat tot de eerste grote kans van de wedstrijd. Een kort genomen corner werd gevaarlijk voorgeven. In de kluts probeerde Suriname de bal in eerste instantie nog weg te werken, maar via een Canadees kwam de bal met wat geluk voor de voeten van Jonathan David. De spits van Lille schoot in de linkeronderhoek onbetwist raak: 1-0.

De thuisploeg had niet lang nodig om de score uit te breiden naar 2-0. Een lange bal van achteruit werd verkeerd ingeschat door doelman Etienne Vaessen. Shaffelburg was net wat eerder bij de bal dan de keeper van FC Groningen en schoot vervolgens in een leeg doel raak: 2-0.

De grootste kans aan de kant van Suriname kwam vlak voor rust. Balverlies in de opbouw bij Canada zorgde voor een snelle omschakeling van Sheraldo Becker. Het schot van de aanvaller van Real Sociedad werd gekeerd door de Canadese doelman.

Na vijftig minuten spelen leek Canada via een ingestudeerde vrije trap op 3-0 te komen, maar de vrouwelijke scheidsrechter stak daar een stokje voor. De VAR had een duwfout gezien en dus ging de goal niet door.

Na balverlies in de opbouw bij Suriname liet Canada even zien wat het in huis had. Na mooie combinaties over meerdere schijven ontstond er ruimte. Een goede lage voorzet vanaf rechts werd door Shaffelburg benut: 3-0.

Vlak voor tijd kwam Natio nog goed weg. Na een heerlijke steekpass van David schoot Cyle Larin hard tegen de paal. Het publiek en het vuurwerk achter het goal telde hem al.

Door de winst gaat Canada door naar de halve finale, waar een ontmoeting met Mexico wacht. De andere halve finale in de Nations League gaat tussen de VS en Panama.