Supportersvereniging PSV wil uitleg: ‘Is iets gebeurd waardoor Ruud is geraakt’

Donderdag, 25 mei 2023 om 14:40 • Noel Korteweg

De supportersvereniging van PSV wil graag dat Ruud van Nistelrooij snel duidelijkheid geeft over zijn plotselinge vertrek bij de Eindhovenaren. De oefenmeester besloot woensdag te vertrekken omdat hij intern geen draagvlak meer voelde. Rob Bogaarts, de voorzitter van de supportersvereniging, heeft graag dat de ex-trainer duidelijkheid geeft.

De aanleiding van het vertrek van Van Nistelrooij zou de onrust zijn die onlangs naar buiten is gebracht door De Telegraaf. De oud-voetballer zou daarnaast te weinig draagvlak hebben gevoeld bij PSV. “Het kwam ook voor ons als een verrassing en het voelt als een grote teleurstelling”, begint Bogaarts in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ruud is een PSV’er van de bovenste plank en hij heeft van alles meegemaakt in de voetbalwereld. Toch is er iets gebeurd waardoor hij enorm is geraakt. Het zou voor de rust rond de club goed zijn als hij daarmee naar buiten treedt.”

Dat Van Nistelrooij opstapte in de dagen vóór de cruciale wedstrijd tegen AZ in het kader van kwalificatie voor de voorrondes van de Champions League, is ook opvallend te noemen. “Het moment heeft ons wel verbaasd”, zegt de voorzitter van de supportersvereniging daarover. “Het is een megaslechte timing. Er hangt veel af van de wedstrijd tegen AZ, ook vanwege de financiële mogelijkheden van de club. De rust binnen de club was juist altijd een belangrijke kracht van PSV. Dat er bij ons veel minder naar buiten kwam dan bij Ajax of Feyenoord. PSV was altijd steady. De laatste jaren hebben we dat niet meer gezien, kijk maar naar het vertrek van Mark van Bommel en John de Jong, bijvoorbeeld.”

Bogaarts weet ook niet wat er precies is gebeurd. “Ruud is gepokt en gemazeld. Hij weet dat er in de voetbalwereld af en toe dingen gelekt worden, dat hoort erbij. Ruud gaat niet over één nacht ijs en toch neemt hij deze beslissing.” Technisch directeur Earnest Stewart vertelde woensdagmiddag tijdens een ingelaste persconferentie over het moment dat Van Nistelrooij zijn vertrek kenbaar maakte. Dat gebeurde om 9.40 uur, terwijl de selectie vijf minuten later al hoogte kreeg. "Hij was zeer vastberaden in zijn besluit. Dan kun je je voorstellen dat dat wel heel snel gaat in vier à vijf minuten.”