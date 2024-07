Supporters van Ajax gaan direct los over negatieve hoofdrolspeler uit hun ploeg

Remko Pasveer is uiterst zwak begonnen aan de eerste officiële wedstrijd dit seizoen bij Ajax. De keeper, die verrassend de voorkeur krijgt boven Diant Ramaj, opende tegen FK Vojvodina met drie passes die niet aankwamen. Op X vragen fans van Ajax zich direct af of trainer Francesco Farioli wel de juiste beslissing heeft genomen.

Al in de derde minuut van de wedstrijd verprutste Pasveer een vrije pass vanuit zijn vijfmetergebied. De bal werd opgepikt door Njegos Petrovic, die het probeerde met een afstandsschot. Dat ging ruim over.

In de achttiende minuut beging Pasveer opnieuw een grote fout. Ditmaal speelde de veertigjarige keeper de bal in de voeten bij Vukan Savicevic. Er ontstond grote dreiging voor het doel van Ajax, maar de defensie kon het gevaar nog net afwenden.

Vooraf legde Farioli bij Ziggo Sport uit waarom Pasveer de voorkeur krijgt boven Ramaj. "Ik moet proberen om alle puzzelstukjes bij elkaar te brengen en om te zorgen voor de best mogelijke chemie", zo begon Farioli aan zijn uitleg.

"Ik heb het gevoel dat Remko de persoonlijkheid en het leiderschap heeft, datgene wat wij nodig hebben", aldus de coach van Ajax. "Hij heeft het heel goed gedaan in de vriendschappelijke wedstrijden."

Ramaj wil naar verluidt per direct vertrekken, maar voor Farioli staat nog niets vast. "Het is geen permanente beslissing, maar het is op dit moment het beste besluit, voor de wedstrijd van vandaag. Laten we de rest komende week bekijken."

pasveer 0/3 passes already my hod get ramaj on already — JdP (@jimmycooked_) July 25, 2024

Geen disrespect naar Pasveer, maar hoe kan het dat Ramaj op de bank zit. #ajavoj #pasveer — culinairee (@culinaire7f) July 25, 2024

Alsjeblieft Ramaj erin, Pasveer legt alles in het centrum.. — Roy (@roy_ajax1900) July 25, 2024

Pasveer nerveus als een debutant die het voor het eerst op het hoogste niveau mag laten zien. Onherkenbaar. — Wouter Boerkamp (@Wouterz84) July 25, 2024

