Stunttrainer met twee opeenvolgende promoties kandidaat om Ten Hag op te volgen

De toekomst van Erik ten Hag bij Manchester United is allerminst zeker. De Engelse grootmacht is zelfs al verkennende gesprekken aan het voeren met eventuele opvolgers. De nieuwste kandidaat is Kieran McKenna, zo laat The Guardian doorschemeren.

De Noord-Ierse hoofdcoach heeft met zijn prestaties van de afgelopen twee seizoenen faam gemaakt in binnen- en buitenland. Sinds 2021 staat de 38-jarige manager aan het roer bij Ipswich Town.

Destijds begon hij als trainer op Portman Road in de League One, de derde divisie van Engeland. Na twee opeenvolgende promoties spelen the Tractor Boys aankomend seizoen voor het eerst sinds 2002 weer in de Premier League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De prestaties van McKenna zorgen ervoor dat Brighton & Hove Albion, Brentford en Manchester United de oefenmeester op de korrel hebben. Laatstgenoemde club is beslist geen onbekende voor de manager, daar hij van 2016 tot 2018 aldaar jeugdtrainer was en van 2018 tot 2021 de rol van assistent-trainer bij het eerste elftal bekleedde.

Dat de eerste verkennende gesprekken inmiddels hebben plaatsgevonden is uiteraard een slecht teken voor Ten Hag, al bevinden de gesprekken met McKenna zich nog in een vroeg stadium. Volgens de Londense krant gaat mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe de positie van de Haaksberger herzien na de finale van de FA Cup tegen Manchester City op 25 mei.

Door de huidige achtste plaats in de Premier League, de vroege uitschakeling in zowel de EFL Cup als de Champions League hangt de toekomst van Ten Hag bij Manchester United al aan een zijden draadje. Een verlies in de FA Cup-finale tegen de stadgenoot kan dan funest blijken.

Ipswich is niet van plan om zijn manager zonder slag of stoot te laten gaan. McKenna heeft nog een contract tot 2027 in Suffolk en de beleidsbepalers van de club doen er de komende weken alles aan om de trainer in het oosten des lands te behouden. Mocht het the Red Devils lukken om McKenna te overtuigen van een dienstverband in het noordwesten van Engeland, dan zal deze verhuizing gepaard gaan met een flinke vergoeding.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties