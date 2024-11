Lutsharel Geertruida geeft intiem inkijkje in bijzondere video: ‘Ik vind dit écht bewonderenswaardig’

Oranje-international Lutsharel Geertruida (24) heeft een bijzondere video opgenomen met presentator JayJay Boske van DAY1. De Rotterdamse verdediger, die sinds deze zomer voor RB Leipzig speelt, geeft een exclusief inkijkje in zijn nieuwe leven in Duitsland.

Waar Geertruida eerder enkel op de clubkanalen van Feyenoord op beeld verscheen, is Boske te gast in Leipzig om voor zijn eigen YouTube-kanaal op te nemen. De Utrechter voelt zich enorm vereerd. “Ten eerste wil ik je bedanken. Ik weet hoe bijzonder dit is, want ik weet ook dat je een gezonde tegenzin hebt als het gaat om interviews.”

“Ik vind het heel fijn dat je nu wel laat zien hoe gelukkig je hier bent en dat je het naar je zin hebt”, gaat Boske verder. “Ik vind het écht bewonderenswaardig dat als je ergens moeite mee hebt, je daar overheen stapt en toch die interviews gaat doen. Hoe moeilijk je het ook vindt.”

Geertruida legt uit waarom hij meewerkt aan het verzoek van Boske. “Interviews geven en dat soort dingen doen hoort er gewoon bij.” Geertruida verliet Feyenoord afgelopen zomer na twaalf jaar en tekende tot medio 2029 in Leipzig.

Wanneer Boske een shot in zijn eentje opneemt, spreekt hij nogmaals lovend over Geertruida. “Het toont echt ballen dat als je voelt dat je stottert, en daar toch wat onzeker over bent, dat je dit toch doet. Om een voorbeeld te zijn voor heel veel mensen en omdat je vindt dat het daar tijd voor is.”

In het interview met Boske spreekt Geertruida uitgebreid over zijn band met trainer Arne Slot. “Hij is echt een goede trainer man. Wat hij met Liverpool heeft gedaan… Hij heeft het helemaal geswitcht. Het gaat nu echt goed en ik ben superblij voor hem.” Op de vraag of Geertruida ooit een transfer naar Anfield maakt, reageert de verdediger enthousiast. “Ik hoop het!”

Geertruida speelde tot dusver 910 minuten namens RB Leipzig, verdeeld over 12 optredens. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist. Tijdens de komende interlandperiode ontbreekt Geertruida wegens een blessure bij Oranje.