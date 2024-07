Earnest Stewart maakt zich geen zorgen: ‘We gaan ervan uit dat Jerdy Schouten bij PSV blijft’

Earnest Stewart kijkt met vertrouwen uit naar de laatste weken van de zomerse transferperiode. De technisch directeur van PSV benadrukt in een uitgebreid interview met het Eindhovens Dagblad dat de landskampioen uit Eindhoven niet per se spelers hoeft te verkopen, om zo de begroting rond te krijgen.

Onder meer Hans Kraay junior en Marciano Vink denken dat Jerdy Schouten klaar is voor de stap naar een Europese topcompetitie. Stewart verwacht echter dat de middenvelder als speler van PSV aan het nieuwe seizoen begint. "We gaan ervan uit dat hij blijft."

"PSV zit in een luxe-situatie en in sommige contractsituaties zitten we daardoor echt prima. Het mooie is daarnaast dat wij een trainer hebben, die zelf ook technisch directeur is geweest en alles uitstekend begrijpt en zijn werk met veel respect naar mij en mijn job doet", prijst de 'td' de samenwerking met trainer Peter Bosz.

Verkoop niet noodzakelijk

Stewart legt uit waarom bij PSV niet de noodzaak is om spelers deze zomer van de hand te doen. "Vorig jaar hebben we Ibrahim Sangaré vlak voor het einde van de zomerse transferperiode voor een flink bedrag verkocht (aan Nottingham Forest, red.) en de groepsfase van de Champions League gehaald. Nu is dat laatste weer het geval. Dat geeft comfort en maakt dingen makkelijker."

Wel moet de technisch directeur aan de slag met enkele huidige selectiespelers. De contracten van Walter Benítez, Olivier Boscagli, Jordan Teze, Mauro Júnior en Armando Obispo lopen na afloop van het seizoen 2024/25 af. "Er is belangstelling voor een aantal van deze spelers, omdat ze vorig seizoen goed presteerden en een kortlopend contract hebben", duidt Stewart de situatie.

Desondanks maakt de PSV-directeur zich geen zorgen over een eventuele leegloop. "Wij hoeven als gezegd niet te verkopen en ook niet per se bij aflopende contracten. Bij PSV kijken we wat een transfer oplevert, maar zeker ook wat een kampioenschap in het laatje brengt." Er heerst in Eindhoven dus tevredenheid over de huidige selectie.

De ambitieuze Stewart wil in de komende jaren een PSV neerzetten waar in de verre toekomst nog met respect en waardering over wordt gesproken. "Dat is wel het grote doel", aldus de voormalig vleugelaanvaller.

