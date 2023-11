Steven Bergwijn voelt ‘hele bijzondere band’ met teamgenoot van Ajax

Woensdag, 8 november 2023 om 16:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:33

Steven Bergwijn heeft in een interview met Ajax TV teruggeblikt op het tot nu toe zeer teleurstellend verlopen seizoen. Wel ziet de aanvoerder van de Amsterdammers lichtpuntjes en een ommekeer nu er twee keer op rij gewonnen is. Ook gaat Bergwijn in op Ar'Jany Martha, met wie hij een 'hele goede band' zegt te hebben.

Ajax staat, met de slotfase tegen RKC (2-3 voorsprong) nog te gaan, slechts elfde in de Eredivisie. "Als je kijkt waar we staan, is het natuurlijk niet waar Ajax hoort te staan", vertelt Bergwijn. "Dat had denk ik ook niemand verwacht. Tot nu toe is het wel een lastig seizoen. Het is heel frustrerend dat het er heel lang niet uitkomt, omdat je weet wat je kan en ik denk dat we ook gewoon een goede selectie hebben."

"Je ziet op de trainingen wel wat iedereen kan, alleen het is gewoon jammer dat het er in de wedstrijd niet uitkomt." Ajax stond even zelfs achttiende, maar na de opeenvolgende zeges op FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1) kan er weer even gelachen worden in de Johan Cruijff ArenA. "Winnen is altijd lekker natuurlijk", vervolgt Bergwijn. "Dat geeft ook wel weer een goed gevoel aan ons. Het is ook een extra boost voor het team. En het geeft vertrouwen bij mijzelf en ik denk ook bij andere teamgenoten."

Bergwijn geeft aan dat zelfvertrouwen van cruciaal belang is voor hem en zijn teamgenoten. De aanvoerder wordt gevraagd naar de verschillen tussen zijn spel vóór de duels met Volendam en Heerenveen en daarna. "Voorheen dacht ik: nu gewoon simpel, we moeten die bal niet meer verliezen. En nu heb ik wel weer in mijn hoofd: ik moet gewoon gaan. Als het fout gaat, gaat het fout."

Bergwijn werd de afgelopen wedstrijden getraind door John van 't Schip, die in principe tot het einde van het seizoen voor de groep staat. Met de nieuwe trainer aan het roer wist Ajax direct zijn eerste twee duels onder zijn leiding te winnen. "Hij maakt iedereen belangrijk. Niet alleen de eerste elf, maar gewoon de hele selectie", is Bergwijn lovend. "De trainer vertelde me dat ik gewoon mijn voeten moet laten spreken. Hij weet dat ik geen prater ben."

"Als je extra hard op de training gaat, dan kijken de jongens toch naar mij", stelt Bergwijn. "Die moeten dan mee. Ik probeer het eigenlijk op die manier te doen." Bergwijn stelt dat het wennen is geweest voor hem om de aanvoerdersband te dragen. "Het is voor mij ook een leerproces. Het is iets waar ik mee om moet gaan."

Donderdag wacht voor Ajax het Europa League-affiche met Brighton & Hove Albion in de Johan Cruijff ArenA. In Engeland werd er nog vrij kansloos met 2-0 verloren, maar sindsdien lijkt Ajax het beter op de rit te hebben. "Ik denk wel dat deze wedstrijd gewonnen moet worden", zegt Bergwijn. "Zeker weten. Vooral hier thuis met de fans erbij. Ik denk dat we daar heel compact speelden, maar bijna niet tot kansen kwamen. We moeten dat compacte houden, maar aan de bal beter zijn om tot kansen en doelpunten te komen."

Ar'Jany Martha

Van 't Schip liet Martha debuteren voor Ajax in de wedstrijd tegen Volendam. De linksback deed het prima, werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd en mocht ook tegen Heerenveen opdraven. De twintigjarige jeugdspeler heeft op de linkerflank veel te maken met Bergwijn. De aanvaller voelt een click met de linksback. "Hij is een hele lieve jongen en hij luistert goed. We hebben een hele goede band. Als je ziet hoe Arra speelt, zie je dat hij een buitenspeler was. Hij weet wat ik wil en ik weet wat hij wil. Het gaat allemaal wel vanzelf. Hij is rustig, eerlijk en past zich goed aan aan de groep."