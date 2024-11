Steven Berghuis vertelt hoelang hij kan spelen tijdens Ajax - Maccabi Tel Aviv: 'Dat is allemaal berekend'

Het gaat steeds beter met de knie van Steven Berghuis, zo vertelt de 32-jarige aanvaller annex middenvelder voorafgaand aan het thuisduel met Maccabi Tel Aviv in gesprek met Ziggo Sport. De linkspoot maakte vorige week tegen PSV (3-2 winst) zijn rentree bij de Amsterdammers na lang blessureleed.

Berghuis viel toen vier minuten voor tijd in. De spelmaker moet donderdagavond wederom hopen op een invalbeurt. “Hoeveel minuten ik kan spelen vandaag? Zo... Ik ga in ieder geval niet beginnen. Het ligt denk ik een beetje aan de wedstrijd. Maximaal dertig minuten, denk ik. Ongeveer. Dat is allemaal berekend”, lacht Berghuis.

De Ajacied voelt zich nu weer goed na een lange revalidatieperiode. “De laatste maanden zijn natuurlijk heel frustrerend geweest. Ik heb een hele ongelukkige blessure opgelopen aan mijn knie, mijn binnenband. Een botsing op de training.”

“Er bleek toen toch een flinke scheur in mijn binnenband te zitten, waardoor ik tijd nodig had om te herstellen. Dat is nu het geval. Ik zit nu in het proces van weer integreren in de groep, bij de wedstrijden en trainingen. Per dag en week voel ik mij weer beter”, klinkt het.

Berghuis snapt dat het zaak is dat hij zijn fitheid weer langzaam opbouwt. “Ik ben wel geduldig. Ik ben aan het voelen en aan het kijken hoe het met de knie gaat. Het voelt steeds beter.”

“Het gevoel en vertrouwen is heel erg goed”, zegt de linkspoot over Ajax. “Dat merkte ik aan het begin van het seizoen al vrij snel. Het is fijn dat dat nu zo wordt uitbetaald. Zulke wedstrijden als vorige week (tegen Feyenoord en PSV, red.) kunnen het proces versnellen, maar tegelijkertijd zullen we vanavond weer net zo hard moeten werken om een goed resultaat te boeken. Dat gaan we ook doen”, aldus Berghuis.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Van den Boomen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.