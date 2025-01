Steven Berghuis schrijft direct na rake penalty drie letters op camera tijdens Ajax - RKC Waalwijk

Ajax is de wedstrijd tegen RKC Waalwijk zaterdagavond voortvarend begonnen. Al binnen vier minuten kwamen de Amsterdammers op voorsprong, door een benutte penalty van Steven Berghuis. Direct daarna besloot de rechtsbuiten een boodschap op één van de camera’s te schrijven.

Nadat Luuk Wouters te lang treuzelde in zijn eigen strafschopgebied, veroverde Brian Brobbey de bal. In zijn poging dat te corrigeren beging Wouters een overtreding: penalty voor Ajax.

Berghuis benutte het buitenkansje: 1-0. Daarna rende hij naar de camera, blies wat adem uit zodat de camera besloeg en schreef vervolgens ‘Joy’ met zijn vinger.

Joy is de dochter van Berghuis, die in 2019 werd geboren. Overigens was dit het eerste Eredivisie-doelpunt voor Berghuis van dit seizoen.