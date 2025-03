Steven Berghuis opent deur en onderbreekt interview bij Ajax: 'Kom op zeg'

Kenneth Taylor heeft beslag gelegd op de Lasse Schöne Trophy, zo maakt Ajax vrijdagavond bekend in een YouTube-video. Volgens de Amsterdamse club was zijn goal tegen Feyenoord (2-1 winst) het mooiste doelpunt van februari.

De 22-jarige Taylor kreeg de prijs uit handen van Anton Gaaei, de aangever bij zijn belangrijke doelpunt op 2 februari. De middenvelder van het Nederlands elftal kan nog altijd genieten van zijn goal.

“Dit is wel echt een droom. Sowieso een doelpunt maken in de laatste minuut, vooral als je de wedstrijd wint. En dan tegen Feyenoord, in de ArenA... Dat is waar je het voor doet”, aldus Taylor.

Taylor dankt zijn doelpunt aan Gaaei. “Als Anton de bal heeft ga ik altijd rennen. Ik weet dat hij dit soort passes kan geven, want hij doet het vaak. Ik probeer er dan altijd bij te zijn. Deze bal was perfect. Ik vind dit meer Anton zijn goal, maar dat is mijn mening.”

Gaaei heeft sinds dit seizoen een nieuwe bijnaam bij Ajax, zo onthult Taylor. “The Machine. Je zag hoe hij in de negentigste minuut nog kon rennen. En vaak in de extra tijd ook. Het is te gek voor woorden.”

Tijdens het interview met Gaaei en Taylor opent teamgenoot Steven Berghuis plotseling een deur, waarna hij op de achtergrond verschijnt. “Sinds wanneer hoort de gever van de assist er ook bij? Kom op zeg, het is het Doelpunt van de Maand”, grapt de linkspoot.

Gaaei reageert bescheiden. “Het was niet mijn idee!” Berghuis zelf gaf overigens ook een assist tijdens De Klassieker. De voormalig international van Oranje was aangever bij de openingstreffer van Brian Brobbey.