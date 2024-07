Steven Berghuis geeft definitieve zekerheid over toekomst bij Ajax

Steven Berghuis gaat zijn laatste contractjaar bij Ajax zeker uitdienen, zo vertelt de linkspoot na afloop van het oefenduel met Rangers (2-1 winst) zaterdag. Er heerste enige onduidelijkheid over zijn toekomst in Amsterdam, maar Berghuis wil zelf nog een jaar voor de recordkampioen van Nederland uitkomen, zo vertelt hij aan Voetbal International.

De creatieveling beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een verbintenis die nog één seizoen doorloopt. Wil Ajax wat aan hem overhouden, moet de club het contract openbreken of deze zomer overgaan tot een verkoop.

Momenteel is geen van die opties aan de orde, zo lijkt het. "Ik denk dat we in september wel met elkaar gaan zitten over de toekomst", aldus Berghuis zelf.

"Maar Ajax ziet mij, en zo zie ik het zelf ook, dit seizoen zeker nog spelen voor Ajax", is de aanvallende middenvelder annex buitenspeler duidelijk. "Omdat, hoe zal ik het zeggen: het kán zo mooi zijn! Het was vorig jaar nog steeds mooi, als je opkomt in de ArenA met een Ajax-shirt aan, alleen voelde het af en toe gewoon niet zo."

Daarmee is er in ieder geval duidelijkheid over de toekomst van Berghuis op de korte termijn. De geboren Apeldoorner zal nog minstens één seizoen voor Ajax uitkomen.

Turkse interesse

In een eerder stadium werd Berghuis, met name in Turkse media, in verband gebracht met een overstap naar de Süper Lig. Besiktas zou hem willen overnemen.

Bij de club uit Istanboel zou Berghuis herenigd kunnen worden met Giovanni van Bronckhorst, die sinds deze zomer de scepter zwaait bij Besiktas. Het tweetal werkte eerder al samen bij Feyenoord.

