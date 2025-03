Sterspeler ontbreekt bij Spanje; wel basisplaats voor Dean Huijsen tegen Nederlands elftal

Spanje heeft de opstelling ruim anderhalf uur voor de return in de kwartfinale van de Nations League tegen het Nederlands elftal bekendgemaakt. Dean Huijsen, die in De Kuip als invaller debuteerde, staat zondag in Mestalla in de basis.

Opvallend aan de opstelling van Spanje is het ontbreken van Pedri. De middenvelder van FC Barcelona wordt vervangen door zijn clubgenoot Dani Olmo.

Er zijn meer wijzigingen in de formatie van bondscoach Luis de la Fuente. Zo wordt rechtsback Pedro Porro vervangen door Óscar Mingueza, die in 2020 onder Ronald Koeman debuteerde voor FC Barcelona. Mingueza speelt inmiddels al jaren voor Celta de Vigo.

Huijsen is centraal achterin de vervanger van Pau Cubarsí, die na de heenwedstrijd geblesseerd terugkeerde naar Barcelona. Ook voorin is er een wijziging bij de Spanjaarden: centrumspits Álvaro Morata wordt vervangen door Mikel Oyarzabal.

De return in Mestalla in Valencia begint om 20:45 Nederlandse tijd en wordt uitgezonden door de NOS. De heenwedstrijd tussen Oranje en Spanje eindigde donderdag in 2-2.

Opstelling Spanje: Simón; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruíz, Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.