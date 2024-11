Stengs niet mee met Feyenoord naar Man City; viertal keert wel terug in selectie

Calvin Stengs behoort niet tot de wedstrijdselectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City, zo maakt Feyenoord maandagmiddag bekend. De aanvallende middenvelder maakte zaterdag na maandenlange afwezigheid zijn rentree tegen sc Heerenveen (3-0 winst), maar blijkt niet fit genoeg om mee af te reizen naar Engeland.

Er zijn ook grote opstekers voor Feyenoord. Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Quinten Timber en Santiago Gimenez zitten wél bij de wedstrijdselectie voor de Champions League-kraker. Het viertal ontbrak nog tegen Heerenveen.

De afwezigheid van Stengs is verrassend. De aanvallende middenvelder keerde zaterdag terug van een slepende knieblessure, die hem sinds eind augustus aan de kant hield. "Ik ben blij om terug te zijn", zei Stengs na afloop voor de camera van ESPN. Stengs viel in de zestigste minuut in. "Het voelde goed, de knie is goed dus ik ben blij."

Stengs had sinds 25 augustus geen wedstrijd meer gespeeld. De aanvallende middenvelder zou een knie-operatie hebben ondergaan, maar wilde dat niet bevestigen. "Ik ga er verder niet op in. Dat is niet voor iemand om te weten. Dat is voor mezelf en de medische staf. Dat eigenlijk. Ik luister goed naar de medische staf. We zullen alles in overleg moeten doen."

Volledige wedstrijdselectie van Feyenoord tegen Manchester City

Justin Bijlow

Timon Wellenreuther

Ismail Ka

Bart Nieuwkoop

Thomas Beelen

Inbeom Hwang

Gijs Smal

Ramiz Zerrouki

Quinten Timber

Igor Paixão

Facundo González

Luka Ivanušec

Gernot Trauner

Julián Carranza

Jeyland Mitchell

Anis Hadj Moussa

Gjivai Zechiël

Antoni Milambo

Santiago Gimenez

Jordan Lotomba

Dávid Hancko

Zépiqueno Redmond