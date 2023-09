Steijn weet niet waar hij moet beginnen: ‘Hij was ongelukkig, dat is duidelijk'

Zondag, 17 september 2023 om 17:32 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:34

Maurice Steijn heeft zich zondag verbaasd over het optreden van Josip Sutalo tegen FC Twente (3-1 verlies). De 23-jarige verdediger, die onlangs nog luidop geprezen werd door de Ajax-trainer, ging meerdere malen opzichtig in de fout, waaronder bij de openingstreffer. Steijn vermoedt een off-day. "Hij laat aan alle kanten zien dat het een uitstekende speler is."

Sutalo mocht bij zijn debuut tegen Fortuna Sittard begin september (0-0) gelijk de aanvoerdersband dragen. Waar de Kroaat toen prima voor de dag kwam, verliep het duel in Enschede minder. Sutalo beging een dekkingsfout waar uiteindelijk de 0-1 uit voortkwam. "Geen idee", antwoordt Steijn wanneer hij na afloop van het duel om een verklaring wordt gevraagd door ESPN.

Maurice Steijn snapt dat er fouten gemaakt worden, maar hekelt het gebrek aan scherpte bij zijn ploeg ?? "Daar kan ik niet mee leven" — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2023

Volgens Steijn laat Sutalo 'aan alle kanten zien dat het een uitstekende speler is'. "Anders ben je ook geen basisspeler bij Kroatië. Hij heeft in mijn optiek alles wat een Ajax-verdediger moet hebben, maar hij was natuurlijk super ongelukkig deze wedstrijd, dat is duidelijk." Steijn zag overigens niet alleen Sutalo door de mand vallen. "Kijk, dat er met een nieuwe ploeg dingen fout gaan, dat er passes niet aankomen, dat je nog niet precies weet van elkaar hoe je speelt, dat je kansen mist, daar kan ik mee leven. Maar ik kan er niet mee leven dat je je de kaas van het brood laat eten en dat je alle duels verliest", aldus de oefenmeester.

Ajax staat door het verlies in Enschede na vier wedstrijden op een teleurstellend puntenaantal van vijf. Daarmee vinden de Amsterdammers zich op een huidige twaalfde plaats in de Eredivisie. Slechts twee keer eerder beleefde Ajax een dusdanig slechte competitiestart: ook in de seizoenen 1958/59 en 1964/65 won de Nederlands recordkampioen maar één keer in de eerste vier wedstrijden.