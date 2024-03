Stefano Denswil grijpt hoofdrol bij gÃªnante blunder in de Turkse competitie

Stefano Denswil grijpt hoofdrol bij gênante blunder in de Turkse competitie

Trabzonspor en Stefano Denswil hebben zichzelf maandagavond een slechte dienst bewezen in de Turkse Süper Lig. De nummer drie van de ranglijst ging op bezoek bij laagvlieger Alanyaspor, maar kwam van een koude kermis thuis.

Trabzonspor staat een straatlengte achter op nummer twee Fenerbahçe (27 punten) en lijkt te gaan strijden om plek drie met Besiktas, een plek die recht geeft op kwalificatie voor de Europa League.

Turkish league isn't a serious leaguepic.twitter.com/XWnuct2EpM — Troll Football (@TrollFootball) March 4, 2024

Een zege bij Alanyaspor had de club een voorsprong van drie punten kunnen geven op de directe concurrent. Ware het niet dat de ploeg van trainer Abdullah Avci niet bij de les was.

Na acht minuten spelen greep Alanyaspor al de leiding via Oguz Aydin. Een half uur later was de buitenspeler opnieuw trefzeker. Ditmaal ging er een enorme ketser aan vooraf van Denswil.

In een poging het spel te hervatten werd de voormalig Ajacied aangespeeld door doelman Ugurcan Cakir. Denswil ontging dit echter en liet de bal aan zich voorbijgaan, waarop Aydin toesloeg en voor een leeg doel kon afronden.

Alanyaspor tilde de marge een kwartier voor tijd naar drie. Trabzonspor deed in de blessuretijd nog wel iets terug, maar verder dan dat kwam het niet.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties