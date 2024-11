Stefan de Vrij maakt prachtig doelpunt bij monsterscore van Inter in Serie A

Inter heeft zaterdag gigantisch uitgehaald in de Serie A. De ploeg van Simone Inzaghi stond tegen Hellas Verona al na 45 minuten op een 0-5 voorsprong, wat uiteindelijk ook de uitslag bleek. Stefan de Vrij speelde als vroege invaller een belangrijke rol; Denzel Dumfries bleef de hele wedstrijd op de bank. Inter neemt in ieder geval voor even de koppositie in de Serie A in handen.

De Vrij kwam na een kwartier spelen als invaller binnen de lijnen voor de geblesseerd geraakte Francesco Acerbi. De Oranje-international stond vervolgens direct aan de basis van een geweldige openingstreffer.

De Vrij zocht Joaquín Correa, die na een handig overstapje vrij werd gespeeld door Marcus Thuram. Met een stiftje verschalkte de Argentijn Verona-sluitpost Lorenzo Montipò: 0-1.

Inter drukte hierna snel door. Halverwege de eerste helft fungeerde Correa als aangever. Hij stuurde Thuram de diepte in, waarna de spits de doelman van de thuisploeg omspeelde en de hoek voor het uitzoeken had: 0-2.

Verona verdedigde als een amateurploeg, want Thuram ontweek luttele minuten later met speels gemak de buitenspelval en zette Montipò hierna met een schijnbeweging op het verkeerde been: 0-3. De Vrij deelde met een half uur op de klok ook mee in de feestvreugde. De Nederlander werd gevonden door Alessandro Bastoni en trof met een hard schot prachtig doel: 0-4.

Daarmee was de aanvalslust van Inter voor rust nog niet gestild, want Yann Bisseck zorgde frommelend en vallend nog voor de 0-5 voordat de eerste helft gespeeld was. Na rust gebeurde er echter weinig meer en leek Inter de krachten te sparen voor de komende speelronde in de Champions League. De Milanezen spelen dinsdag thuis tegen RB Leipzig.

