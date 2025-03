Stefan de Vrij blikt terug op oud-ploeggenoot Robin van Persie: ‘Voor mij was het wel duidelijk…’

Stefan de Vrij keert woensdagavond met Inter terug in De Kuip. De verdediger laat in gesprek met de NOS weten dat het voor hem geen verrassing is dat Robin van Persie in de voetballerij actief is gebleven. Ook gaat De Vrij in op een eventuele terugkeer naar Feyenoord in de toekomst.

De Vrij doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en brak daar door in het betaalde voetbal. Na het WK van 2014 vertrok de verdediger voor zeven miljoen euro naar Lazio. Vier jaar later maakte hij transfervrij de overstap naar Internazionale. Sindsdien heeft de 73-voudig Oranje-international 267 officiële wedstrijden voor de Nerazzurri gespeeld.

Het contract van de international loopt komende zomer af en hij werd al meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland. “Eerlijk gezegd weet ik niet of ik hier ga terugkeren. Ik weet niet of ik überhaupt nog in Nederland komen wonen, want mijn vrouw is niet eens Nederlands”, laat De Vrij weten.

De Vrij trouwde in mei 2024 met de Moldavische Doina Turcanu, met wie hij een jaar eerder zoontje Nolan kreeg. "Bovendien komen er veel dingen bij kijken", vervolgt De Vrij. "Zo heeft Inter nog een optie om mijn contract met een jaar te verlengen. Dat gaan we afwachten. Daarna gaan we eventueel pas verder kijken", geeft de verdediger aan.

Van Persie staat als hoofdtrainer van Feyenoord voor zijn debuut in de Champions League. De topscorer aller tijden van Oranje speelde in het verleden samen met De Vrij. “Zo leergierig als ik was, zo behulpzaam was hij. Robin vond het leuk om de jongere jongens te helpen: voor mij was het wel duidelijk dat hij in de voetballerij werkzaam zou blijven.”

“Hoe ik Robin ken: als een liefhebber die echt gek is op het spelletje. Hij probeerde jonge jongens te helpen en iedereen op zijn gemak te stellen. Daar heb ik hele mooie herinneringen aan”, blikt De Vrij terug.