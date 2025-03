Stapt Dirk Kuijt zelf op bij Beerschot? 'Een club als deze verdient beter'

Dirk Kuijt kan dit weekend al degraderen met Beerschot. Of dat de Nederlander zijn baan zal kosten, zal moeten blijken. Het lijkt echter ook niet uitgesloten dat de trainer zelf besluit op te stappen.

Zaterdagmiddag begint Kuijt met Beerschot de play-offs om degradatie tegen STVV. Als dat duel wordt verloren, en een dag later wint Cercle Brugge van KV Kortrijk, dan valt het doek voor Beerschot: het gat met de plekken die geen rechtstreekse degradatie betekenen, loopt voor Beerschot dan op naar zestien punten, met nog vijf duels te spelen.

Toch houdt Kuijt hoop, vertelt hij het gesprek met Het Laatste Nieuws. “Als je puur naar onze prestaties kijkt, doen we echt niet onder voor de andere teams. Het moet dan ook eens meezitten.”

“Ondanks onze situatie heeft iedereen nog iets om voor te spelen. Collectief is er het bijna onmogelijke doel om ons te handhaven, maar ook individueel heeft elke speler er nog baat bij om zichzelf te laten zien.”

Hoewel hij optimistisch klinkt, zijn er genoeg zorgen voor Kuijt. Niet alleen de naderende degradatie, maar ook het feit dat Beerschot nog geen trainingsveld heeft. Vanwege drainageproblemen aan het trainingsveld traint Beerschot noodgedwongen op de kunstgrasvelden van KVC Wilrijk. “Dat geeft aan in welke situatie de club zit”, zegt Kuijt daarover.

Iets anders wat speelt bij Beerschot, is een mogelijke overname. Volgens Het Laatste Nieuws is een Japanse voetbalgroep kandidaat om Beerschot over te nemen. Over de huidige voorzitter, Selahattin Baki, klinkt Kuijt niet overdreven positief.

“Ik heb hem nog maar heel weinig gezien. Voor de wedstrijd tegen STVV was hij op de training en schudden we de hand, maar sinds het vertrek van Thibaud Verlinden naar OH Leuven is er niet echt meer gesproken.”

“Ik hoor wel dat Baki veel betrokken is in de dagelijkse werking, maar tegelijkertijd zie ik ook dat Steve Nuyts (algemeen directeur, red.) stevig aan de kar moet trekken om die recht te houden. Een club als Beerschot verdient beter. Voor het volgende seizoen is het simpel: er moet een duidelijk plan komen over de richting die de club op moet. Nog een seizoen zoals dit meemaken is, zonder iemand de schuld te geven, ondenkbaar. Ik ben geen opgever en zal dit seizoen zeker afmaken, maar nog een jaar onder deze omstandigheden werken, is simpelweg niet haalbaar”, besluit Kuijt.