Sporting Portugal houdt ondanks 'Messiaanse' assist Pavlidis stand en blijft titelfavoriet na gelijkspel tegen Benfica

De titelstrijd in Portugal wordt pas op de laatste speeldag beslist. Benfica en Sporting Portugal, die allebei 79 punten hebben, hadden zich zaterdag in hun onderlinge duel op basis van onderling resultaat al tot kampioen kunnen kronen. Daarvoor was een zege van één van beide ploegen vereist, maar een winnaar kwam er niet: 1-1. Sporting won het heenduel met 1-0 en dus heeft die ploeg genoeg aan hetzelfde resultaat als Benfica op de laatste speeldag.

Benfica wist dat het moest winnen, maar de ploeg van trainer Bruno Lage ging verschrikkelijk van start. Viktor Gyökeres kreeg te veel tijd en ruimte en legde breed op Francisco Trincão, die met links knap binnenschoot: 0-1.

Benfica was zichtbaar van slag en oogde gefrustreerd door de vroege klap, wat het spel van de thuisploeg niet ten goede kwam. Ángel Di María, die net op tijd was klaargestoomd voor de kraker, had bovendien de pech dat zijn streep net langs de verkeerde kant van de paal vloog.

Sporting voelde zich als een vis in het water met de 0-1 voorsprong op zak en loerde geduldig op de counter. Benfica kwam ondertussen iets beter in de wedstrijd en weer liet Di María Sporting schrikken. De Argentijn zag zijn fraaie volley centimeters over de lat verdwijnen.

Gek veel veranderde er in eerste instantie niet in de tweede helft niet, al kwam Benfica met frisse moed uit de kleedkamer. De thuisploeg kwam steeds dichter bij het Sporting-doel en na een geweldige dribbel van Vangelis Pavlidis op 1-1. De actie van de Griek, door de commentator op Ziggo Sport werd bestempeld als 'Messiaans', werd afgerond door Kerem Aktürkoglu.

Ondanks een gevaarlijk schot van Trincão bleef Benfica de gevaarlijke ploeg. Invaller Andrea Belotti liet zich vrijwel direct gelden met een fraaie dribbel over rechts en dito voorzet op Pavlidis, die tot zijn eigen ongeloof tegen de paal schoot. Het zat er niet in voor Benfica, dat zijn frustraties na afloop amper de baas was.