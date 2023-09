‘Spierings kan na sluiting van transferwindow een opvallende transfer maken’

Dinsdag, 12 september 2023 om 08:41 • Noel Korteweg • Laatste update: 09:12

Stijn Spierings kan op korte termijn mogelijk terugkeren bij Toulouse, zo melden verschillende media in Frankrijk. De 27-jarige middenvelder maakte deze zomer transfervrij de overstap naar RC Lens, maar komt daar vooralsnog niet uit de verf en kan nu dus alweer terugkeren bij zijn oude werkgever. Dat zou zelfs op korte termijn al kunnen, daar Franse clubs buiten de transferperiode één speler mogen halen die al in Frankrijk speelt.

De mogelijke terugkeer van Spierings bij les Violets zou zeer opvallend zijn, aangezien de rechtspoot deze zomer bewust koos voor een stap omhoog in Frankrijk. Spierings stond in de nadrukkelijke belangstelling van zowel Ajax als PSV, maar prefereerde een transfer naar Lens boven een terugkeer naar Nederland. De spelmaker legde even later in gesprek met Voetbal International uit waarom hij die keuze maakte. “Direct Champions League, grote kans op speeltijd, grote club en op minder dan vier uurtjes rijden van Rotterdam. Het plaatje klopte helemaal.”

“Ik denk niet dat alle Nederlandse voetballiefhebbers weten en beseffen hoe groot deze club is”, aldus Spierings. “Lens is van de regio, supporters komen van overal vandaan en zijn net zo fanatiek als die in Marseille. Er zitten elke wedstrijd veertigduizend fans in het stadion.” De Nederlander heeft een transfer naar PSV wel serieus overwogen. “Maar toen Lens zich ook meldde en ik met mijn zaakwaarnemer Ali Dursun een bezoek bracht, was ik eigenlijk meteen verkocht. Direct de Champions League in, dat is een droom en tegelijkertijd voelde ik dat ik nog niet klaar ben in het buitenland.”

Spierings is het seizoen matig begonnen bij Lens. De ex-speler van onder meer RKC Waalwijk, AZ en Sparta Rotterdam stond in de eerste vier competitiewedstrijden één keer in de basis en viel de overige drie duels in. Tegen Stade Brestois (3-2 verlies) en Stade Rennes (1-1) maakte hij respectievelijk zes en negen minuten. De overige twee duels werden verloren van Paris Saint-Germain (3-1) en AS Monaco (3-0), waardoor de Fransen momenteel op de zeventiende plaats staan in de Ligue 1.