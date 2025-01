Een heel vervelend moment in de openingsfase van het EFL Cup-duel tussen Liverpool en Tottenham Hotspur. Na een hoekschop van laatstgenoemde ploeg maakt Rodrigo Bentancur een rare val en blijft hij bewegingsloos op het veld liggen.

Na een hoekschop van de zijkant wordt de bal voorgeslingerd, waar Bentancur onder de bal doorgaat en dan een rare val maakt. Hij lijkt op zijn hoofd of nek te landen en ligt dan bewegingloos, mogelijk bewusteloos, secondenlang op het veld.

Nadat Spurs via Dragusin tot een kans komt, beseffen de spelers dat het goed mis is bij hun Uruguayaanse ploeggenoot en sprinten ze naar hem toe. Onmiddellijk snelt de medische staf en een brancard het veld op.

Minutenlang was het medische personeel bezig om Bentancur te verzorgen, waarna de middenvelder - inmiddels vervangen door Brennan Johnson - via brancard en ogenschijnlijk met een doek over hem heen gehesen van het veld werd getild.

Viaplay-commentator Guy Habets doet verslag van de situatie. "De staf van Tottenham lijkt via een oortje bevestigd te krijgen van de medici op het veld dat het om een hoofdblessure gaat", aldus de commentator.

"We hebben de herhaling niet gezien, dat hoeft ook helemaal niet. Het is soms ook maar goed om even geen herhaling te zien, zeker van zo'n situatie. Laten we hopen dat alles naar omstandigheden in orde is."