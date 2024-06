2 spelers lijken zeker van basisplaats in Oranje na aanschuiven op persconferentie

Jerdy Schouten en Denzel Dumfries waren vrijdagmiddag aanwezig op de persconferentie bij Oranje. Doorgaans zijn spelers die deelnemen aan een persconferentie voorafgaand aan een wedstrijd verzekerd van een basisplaats, waardoor een voorzichtige conclusie kan worden getrokken dat het tweetal komende zondag tegen Polen in de basis start.

Dumfries geeft aan ontzettend veel zin te hebben in het eindtoernooi. Tijdens het vorige EK in 2021 was de rechtervleugelverdediger nog goed voor twee doelpunten en vulde hij een belangrijke rol in in het elftal van Frank de Boer.

“Je speelt de wedstrijden in deze periode kort achter elkaar, maar we zijn klaar voor de start van het EK. Ik denk dat we er allemaal heel veel zin in hebben. Je proeft de honger naar resultaat, naar iets winnen. We hebben nu meerdere spelers die al de nodige ervaring hebben op eindtoernooien, dus dat moeten we in ons voordeel gebruiken”, aldus Dumfries.

Dumfries wilde nog niets kwijt over de opstelling tegen Polen. "Dat zien we de dag vooraf wel als we de PowerPoint-presentatie krijgen. Ja, dan krijg je een mooie presentatie met wat fotootjes van gezichten. We zijn hongerig naar een mooi resultaat."

Voor Schouten wordt het het eerste eindtoernooi met het Nederlands elftal. “Het is heel mooi om op dit podium te kunnen spelen, het is het hoogste van het hoogste.”

Schouten, die een geweldig seizoen achter de rug heeft bij PSV, stelt dat er binnen de selectie en staf maar één groot einddoel heerst. “Dat we het winnen, dat is waar we voor gaan. Ik kijk er enorm naar uit.”

Door de aanwezigheid van Dumfries en Schouten op de persconferentie lijken de twee zeker van een basisplaats tegen Polen. De verwachting is dat Xavi Simons, net als tegen IJsland, de tandem aan de rechterkant zal gaan vormen met Dumfries. Dat zou betekenen dat Lutsharel Geertruida en Jeremie Frimpong, die tegen Canada de rechterkant invulden, op de reservebank zullen beginnen.

Schouten zal zijn plek op het middenveld dus behouden. Vermoedelijk maken Joey Veerman en Tijjani Reijnders het middenrif compleet. Nederland speelt zondag om 15:00 uur het eerste groepsduel op het EK tegen Polen, dat het moet doen zonder de geblesseerde Robert Lewandowski.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties