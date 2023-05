Spelers FC Utrecht en RKC verrasten scheidsrechter Oostrom: ‘Wist ik niet’

Zondag, 14 mei 2023 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:20

Scheidsrechter Ingmar Oostrom werd verrast door het statement van FC Utrecht en RKC Waalwijk (2-0) zaterdagavond. Spelers van beide ploegen besloten, nadat het duel twee keer was gestaakt vanwege het gooien van bekers bier, om de laatste minuten demonstratief niet meer te voetballen. Er stonden op dat moment nog enkele minuten op de klok. Oostrom voerde voor het hervatten van de wedstrijd overleg met beide aanvoerders, maar werd alsnog verrast.

FC Utrecht trok het duel in de slotfase naar zich toe via Anastasios Douvikas en Zakaria Labyad, maar bij beide doelpunten belandden bekers bier op het speelveld, waardoor Oostrom het duel twee keer tijdelijk staakte. "Uiteindelijk spelen er ook andere invloeden en belangen", zei hij na afloop bij ESPN. "De openbare orde is natuurlijk een belangrijk punt. Er wordt contact gelegd met de veiligheidscoördinator en de burgemeester en zij nemen een beslissing of we door moeten of dat de wedstrijd stilgelegd kan worden."

Volgens Oostrom was het voor hem geen moeilijke beslissing om het duel tot twee keer toe te staken. "Voor mij is er nauwelijks een rol weggelegd", aldus de arbiter. "De eerste reacties gaan in mijn richting, maar eigenlijk is het voor mij best wel helder. Ik krijg de instructies dat we eraf moeten. Dan gaan we naar binnen en gaan andere mensen beslissingen nemen. Op dat gebied is het voor mij helder. Laat ik duidelijk zijn dat ik het liefst heb dat de wedstrijd wordt uitgespeeld en dat we het over mooie doelpunten en acties kunnen hebben."

Toen de spelers na de tweede staking weer het veld opkwamen - er waren toen 92 minuten verstreken - weigerden zij nog langer te voetballen. Doelman Etienne Vaessen van RKC hield de bal demonstratief onder de voet. "Ik wist er niet van", erkende Oostrom. "Ik zag het gebeuren en ben naar de aanvoerders gelopen met de vraag: 'Is dit wat we gaan doen?' Inmiddels was de tijd nagenoeg verstreken. Toen ben ik de bal gaan halen en heb ik afgefloten. Toen waren de twee minuten om."