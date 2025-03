Speler van PSV valt volledig door de mand: 'Die kan beter bij RKC gaan spelen...'

PSV beleefde zaterdagavond een zorgeloze avond tegen RKC Waalwijk (0-3 winst), maar niet alle spelers van de Eindhovenaren speelden even goed. Kees Kwakman pikt na afloop in De Eretribune op ESPN de dissonant aan de zijde van PSV eruit.

"Die had bij RKC moeten spelen, zoals hij vandaag speelt", zegt Kwakman over Johan Bakayoko. De rechtsbuiten van PSV is zijn basisplaats verloren aan routinier Ivan Perisic, maar kon het ook als invaller niet bolwerken.

"Ismael Saibari valt ook in bij PSV, en bij hem zie je wel dat hij zich wil bewijzen", vervolgt Kwakman. "Die kreeg ook kansen. Maar Bakayoko... Dat sloft... En dan vergeet-ie de bal..."

Kwakman vraagt zich af of Bakayoko in de put zit. "Het zou kunnen dat die jongen helemaal down is van de situatie. Hij is ook niet opgeroepen voor het Belgisch elftal. Misschien dat hij in een dal zit. Hij ziet dat Perisic misschien wel een van de beste spelers van de competitie is. Hij ziet ook wel dat hij voorbijgestreefd is en echt nummer twee is eventjes."

Bakayoko heeft op dit moment weinig recht van spreken volgens Kwakman. "Ik neem aan dat hij zelf ook wel voelt dat hij niet lekker in de wedstrijd zit. Hij zal ook niet denken: ik moet toch altijd spelen, want ik zit er zo lekker in. Dat kan ik me niet voorstellen."

"Als je hem vandaag ziet invallen straalt hij niet uit: ik ga alles doen om terug in de basis te komen. Dan is het misschien wel moeilijk in een wedstrijd die al gespeeld is, maar aan de andere kant: RKC was er helemaal klaar mee."

Kwakman hoopt dat Bakayoko de juiste begeleiding krijgt. "Ik hoop dat zijn omgeving zegt: 'Tja jongen, er moet even een schepje bovenop.' Het is vervelend voor die jongen, want het blijft iemand met kwaliteiten, dat hebben we al gezien."