Speler van Lazio loopt naar Wesley Sneijder om shirt te geven na zege op Ajax

Wesley Sneijder is erg positief over de ontwikkelingen van Tijjani Noslin, zo maakt hij na afloop van het duel tussen Ajax en Lazio (1-3) duidelijk voor de camera van Ziggo Sport. De analyticus en de aanvaller van de Romeinen spreken elkaar ‘vaak’ en na de wedstrijd kwam Noslin een shirt brengen bij Sneijder.

Noslin kent Sneijder nog van zijn periode als amateurvoetballer bij DHSC Utrecht, waar Sneijder ook een adviserende rol vervulde. De oud-middenvelder stelde Noslin voor bij meerdere profclubs en uiteindelijk deelde Fortuna Sittard een contract uit. De aanvaller van Lazio zat bij de selectie voor het duel met Ajax, maar hij mocht niet invallen van trainer Marco Baroni.

“Stiekem had ik gehoopt dat ik erin mocht komen, maar ik ben meer dan blij dat we vandaag hebben gewonnen”, vertelt Noslin. “De trainer legde uit dat hij me fris wilde houden voor de wedstrijd van maandag, wanneer we tegen Inter spelen.”

“Hopelijk kan ik die wedstrijd spelen, maar we zullen zien hoe het gaat lopen...” Sneijder verwacht dat Noslin zeker zal aantreden tegen Inter. “Dat mag ik hopen. Je hebt een topweek en je wordt tegen Ajax gespaard... dan ga je sowieso spelen tegen Inter.”

“Ik hoop het”, reageert Noslin. “Ik sta altijd achter de keuze van de trainer en ik ben überhaupt blij om hier te kunnen zijn. Heel mooi dat we vandaag hebben gewonnen. Natuurlijk had ik tegen Ajax graag gespeeld, maar goed.”

Noslin in het Coppa Italia-duel met Napoli liefst driemaal trefzeker en afgelopen weekend leverde hij in de Serie A, opnieuw tegen de Napolitanen, een assist. “Of ik in de vorm van mijn leven zit? Dat weet ik niet, maar ik ben me wel aan het doorontwikkelen.”

“Ik heb ook nog voldoende te leren. Wesley geeft vaak bij me aan dat ik consistenter moet worden en dat ik hard moet blijven werken. Acties en doelpunten komen vanzelf”, besluit Noslin.