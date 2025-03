Speler van Jong Oranje kan interlandswitch maken: 'Familie zou het geweldig vinden'

Curaçao probeert Sontje Hansen over te halen, zo vertelt de 22-jarige aanvaller van NEC Nijmegen in gesprek met Mee Met Oranje. De zevenvoudig international van Jong Oranje denkt goed na over zijn interlandcarrière.

Hansen speelde tot dusver enkel jeugdinterlands namens Oranje. Met Nederland Onder 17 wist hij in 2019 beslag te leggen op het jeugd-EK. De aanvaller kan ervoor kiezen om van voetbalnationaliteit te switchen.

Het geboorteland van zijn ouders wil Hansen namelijk graag strikken. “Vanuit Curaçao tonen ze veel interesse, en ook veel familieleden zouden het geweldig vinden als ik voor het land kies.”

Is Hansen nog bezig met het grote Oranje? “Een debuut bij het Nederlands elftal is natuurlijk mijn droom, maar daar ben ik nu nog niet klaar voor. Ik moet me nog veel verder ontwikkelen voordat ik kan aankloppen bij bondscoach Ronald Koeman.”

De zelfkritische Hansen noemt een van zijn verbeterpunten. “Meer schieten. Ik weet dat ik het kan, maar ik doe het te weinig. Vroeger, als spits, haalde ik bij elke kans de trekker over, maar nu wil ik het soms te mooi doen.”

“Ik moet het af en toe gewoon simpel houden, in plaats van te ver door te dribbelen”, aldus Hansen, die dit seizoen op vier competitiedoelpunten namens NEC staat.

Hansen ligt bij NEC nog vast tot medio 2027, maar lijkt klaar voor de volgende stap in zijn carrière. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 3,5 miljoen euro.