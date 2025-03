Speler van Feyenoord niet blij met Te Kloese: 'Je hebt onze beste speler aan de tegenstander gegeven'

Het winterse vertrek van Santiago Gimenez naar AC Milan kwam voor velen als een verrassing. Ook binnen de selectie van Feyenoord rekende lang niet iedereen nog op het afscheid van de sterspeler, zo blijkt uit een opmerkelijk interview dat AS maandag publiceert.

Technisch directeur Dennis te Kloese vond het verbeterde voorstel dat AC Milan begin februari deed voor Gimenez niet te weigeren. Zo vertrok de 23-jarige spits van Feyenoord vlak voor het tweeluik in de Champions League tegen uitgerekend die club naar Milaan. Feyenoord verdiende naar verluidt 35 miljoen euro aan de transfer, een clubrecord.

Feyenoord raakte daarmee in een klap de belangrijkste doelpuntenmaker kwijt, want Gimenez was dit seizoen in Rotterdamse dienst goed voor 16 goals in 19 wedstrijden. "Het was een wat vreemde situatie", zo blikt Hugo Bueno iets meer dan een maand later terug.

De linksback, die door Feyenoord gehuurd wordt van Wolverhampton Wanderers, had het vertrek van Gimenez niet zien aankomen. "We wisten dat er geruchten waren, maar je zou het in de zomer verwachten", aldus de 22-jarige Spanjaard.

Bueno was niet blij met het besluit van Te Kloese. "Je hebt letterlijk je beste speler aan de tegenstander gegeven. Maar we hebben het goed opgepakt." Feyenoord won thuis met 1-0 van AC Milan en haalde de achtste finale dankzij een 1-1 gelijkspel in de return. "Ik denk dat het ons juist motiveerde en dat het een geweldig resultaat heeft opgeleverd."

Bueno speelde dit seizoen al 22 officiële wedstrijden voor Feyenoord. De linkervleugelverdediger is blij met zijn tijdelijke overstap naar Rotterdam. "Deze periode is geweldig voor mij, vooral de ervaring in de Champions League. Ik doe mijn best om opgeroepen te worden voor het EK Onder 21 komende zomer, dat zou een droom zijn."