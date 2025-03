Speler van Feyenoord met aflopend contract maakt opvallende move

Feyenoord-spits Zépiqueno Redmond (18) heeft zich verbonden aan Wasserman, het makelaarskantoor van Rob Jansen. Dat laat het Nederlandse bedrijf vrijdag weten via Instagram.

Deze ontwikkeling rondom Redmond is opvallend te noemen, daar het Rotterdamse talent in De Kuip beschikt over een aflopend contract. Er heerst al enige tijd onduidelijkheid over zijn toekomst bij Feyenoord.

Het wordt de komende periode interessant om te volgen of Wasserman voor Redmond op zoek gaat naar een nieuwe club, of dat het makelaarskantoor hem gaat ondersteunen in de onderhandelingen met Feyenoord.

Redmond mag sinds 1 januari 2025 onderhandelen met geïnteresseerde clubs. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 250.000 euro.

Op zondag 10 november debuteerde Redmond namens Feyenoord op bezoek bij Almere City (1-4 winst). Een maand later was de jonge spits twee keer trefzeker in het bekerduel met MVV Maastricht (1-2 winst).

Inmiddels staat de teller op 335 minuten in de hoofdmacht, verdeeld over 8 optredens. Tijdens het uitduel met AC Milan (1-1) speelde Redmond als basisspeler ruim een uur mee in de tussenronde van de Champions League.

Redmond is jeugdinternational van Nederland Onder 19, dat komende zomer deelneemt aan het jeugd-EK in Roemenië. Mede-Feyenoorder Givairo Read was tijdens de afgelopen interlandperiode aanvoerder van dat elftal.