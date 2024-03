Speler met 22 Oranje-caps steunt Xavi en haalt flink uit naar Nederlandse media

Vincent Janssen neemt het in gesprek met Het Laatste Nieuws op voor Xavi Simons. De 29-jarige spits, tegenwoordig in dienst van Royal Antwerp FC, vindt dat Nederlandse media ‘spelers respectloos behandelen’. Dat is één van de redenen waarom Janssen niet meer in Nederland wil voetballen. “Het is comedy capers geworden, toch?”

Simons speelde afgelopen vrijdag niet zijn beste interland voor Oranje in het gewonnen oefenduel met Schotland (4-0). De smaakmaker van RB Leipzig werd in de dagen erna door de media stevig bekritiseerd. Dat noemt Janssen ‘verschrikkelijk’. “De manier waarop in Nederland spelers door de media respectloos worden behandeld is één van de redenen waarom ik niet meer terug wil naar Nederland om er te voetballen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Je kunt geen normale voetbalnabespreking meer hebben. Het is comedy capers geworden, toch? Die gasten op tv spreken op een grove manier over spelers, enkel om kijkers te winnen”, is de aanvalsleider duidelijk.

“Ik heb met Simons een WK gespeeld. Dat is gewoon een goede jongen en een goede voetballer. In Duitsland bij Leipzig speelt hij de pannen van het dak, tegen Real Madrid was hij héél erg goed. Dan heeft hij een slechte wedstrijd met Nederland en wordt hij meteen helemaal afgezeikt.”

“Het irriteert me dat je in Nederland niet op een beschaafde manier een wedstrijd of een speler kunt analyseren. Ik meen dat echt. Waarom is dat nodig? België is wat dat betreft veel respectvoller”, aldus Janssen.

De spits maakte bijna exact een jaar geleden bekend zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje. Janssen wees naar de ‘steeds vollere en drukkere’ voetbalkalender en wilde zich gaan focussen op zijn club.

De 22-voudig ex-international van het Nederlands elftal is bezig aan een sterk seizoen bij Antwerp. Janssen was in veertig wedstrijden tot dusver goed voor zestien doelpunten en vijf assists en bereidt zich met zijn club momenteel voor op de play-offs.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties