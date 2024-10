Speler Jong Oranje aangepakt: ‘Ik vind hem eigenlijk altijd tegenvallen’

Kees Kwakman heeft geen hoge pet op van Myron van Brederode, zo laat de huisanalist van ESPN weten in Voetbalpraat. De 21-jarige aanvaller speelde donderdagavond 90 minuten mee bij Jong Oranje tegen Jong Mexico (1-0 winst), maar wist niet te overtuigen.

“Ik vond Van Brederode weer tegenvallen”, begint Kwakman over de contractspeler van AZ. “Die vind ik eigenlijk altijd tegenvallen als ik hem zie. Ik lijk Peter Bosz wel over Danny Makkelie. Op huurbasis bij Düsseldorf speelt hij ook niet, dat zegt misschien ook wel iets.”

Van Brederode begon dit seizoen als basisspeler bij AZ, maar raakte zijn plekje halverwege augustus kwijt aan Ruben van Bommel. Om die reden speelt hij nu op huurbasis voor Fortuna Düsseldorf, op het tweede niveau van Duitsland.

In de Tweede Bundesliga weet Van Brederode nog niet te overtuigen. Tot dusver speelde hij slechts 57 minuten, verdeeld over 3 wedstrijden. Van Brederode wist in Düsseldorf nog geen bijdrage te leveren aan doelpunten.

Van Brederode maakt sinds oktober vorig jaar deel uit van Jong Oranje. Inmiddels heeft hij zeven jeugdinterlands namens het beloftenelftal achter zijn naam staan. Tegen Gibraltar (0-5 winst) maakte hij zijn eerste doelpunt. In die wedstrijd gaf de buitenspeler ook twee assists.

Over AZ’er Denso Kasius is Kwakman wel te spreken. “Ik vind hem op rechts altijd nog beter dan op links, want bij AZ valt hij af en toe als linksback in. Vandaag (donderdag, red.) deed hij het best wel aardig.”

“Hij heeft altijd wel drive. Af en toe is het wat onbeholpen en ziet het er niet florissant uit, maar hij speelde goed”, besluit Kwakman. Maandag komt Jong Oranje weer in actie tegen de leeftijdsgenoten uit Zweden.