Sparta Praag wervelt tegen Lijnders' Red Bull Salzburg; Bologna stelt teleur

Bologna is er in zijn eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen niet in geslaagd te scoren. Thuis tegen Shakhtar Donetsk stond er na een tegenvallend duel 0-0 op het scorebord. De Oekraïners kregen vanaf de strafschopstip de grootste kans van de wedstrijd. Ondertussen wist Sparta Praag in eigen huis met grote overtuiging af te rekenen met het Red Bull Salzburg van Pepijn Lijnders: 3-0.

Bologna - Shakhtar Donetsk 0-0

Trainer Vincenzo Italiano had bij Bologna een basisplaats in petto voor Sam Beukema, die het hart van de verdediging vormde met Jhon Lucumi. Thijs Dallinga begon op de bank, daar Santiago Castro de voorkeur kreeg in de punt van de aanval. Oussama El Azzouzi ontbrak wegens een blessure. Bij Shakhtar zat er ook een in Nederland bekende spits op de bank. Danylo Sikan kreeg de voorkeur boven ex-Ajacied Lassina Traoré.

De wedstrijd in Stadio Renato Dall'Ara leek niet slechter te kunnen beginnen voor Bologna. Eguinaldo vertrok uit de rug van de Italiaanse defensie en werd op lompe wijze onderuitgehaald door Stefan Posch. De Oostenrijks international moest dat bekopen met een strafschop, maar zat tot zijn grote opluchting dat Lukasz Skorupski de penalty van Georgiy Sudakov keerde en Bologna voor een dramatische start behoedde.

Bologna, de nummer vier van de Serie A vorig seizoen, stelde in aanvallend opzicht teleur. Geheel ongevaarlijk bleven i Rossoblù niet. Zo zag Castro zijn kopbal tot hoekschop verwerkt worden en schoot Posch uit een hoekschop naast. De grootste kans voor rust kwam op naam van Castro, die uit een ietwat lastige hoek op doelman Dmytro Riznyk stuitte.

Na rust kwam Riznyk andermaal uitstekend zijn doel uit, waarmee hij ditmaal Giovanni Fabbian van het scoren belette. Bologna was die fase, zo rond het uur, duidelijk de bovenliggende ploeg. Buiten een aangeraakt schot van Castro leverde dat echter niet op. Shakhtar nam duidelijk genoegen met een punt en slaagde uiteindelijk in zijn missie: 0-0.

Sparta Praag - Red Bull Salzburg 3-0

Sparta Praag keerde na negentien jaar terug in de groepsfase van de Champions League en wilde dat weten ook. De ploeg van trainer Lars Friis, de opvolger van huidig Feyenoord-trainer Brian Priske, greep Salzburg bij de strot en zou de de Oostenrijkers niet meer loslaten.

Al in de tweede minuut grepen de Tsjechen de voorsprong. Lukas Haraslín, één van de smaakmakers op het afgelopen EK, sneed de zestien in en haalde met zijn linker hard uit. Ex-Heraclied Janis Blaswich redde nog wel, maar kon de bal niet naar de zijkant verwerken en moest toezien hoe Kaan Kairinen de rebound vrij simpel omturnde in een treffer: 1-0.

Ángelo Preciado stelde Victor Olatunji in staat om er na een kwartier 2-0 van maken, maar de Nigeriaan kopte net langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Aan de andere kant dacht Salzburg plotseling op gelijke hoogte te komen, ware het niet dat Moussa Yeo vanuit buitenspelpositie scoorde.

Sparta Praag bleef de bovenliggende partij, en kwam vlak voor rust op 2-0. Een diepe bal van Filip Panák kwam terecht bij Olatunji, die richting doel draaide en keihard raak schoot in de verre hoek. De spits leek buitenspel te hebben gestaan, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Olatunji speelde ook een belangrijke rol bij de derde en laatste treffer in de Tsjechische hoofdstad. Ditmaal legde hij na een goede dribbel breed op Qazim Laci, die met één kapbeweging drie Oostenrijkers de verkeerde hoek in stuurde. Zo creëerde hij voor zichzelf een niet te missen kans: 3-0. De uitslag had nog (veel) hoger kunnen uitvallen, maar de echte scherpte ontbrak in het slotstuk van de wedstrijd.