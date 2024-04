Sparta laat weinig heel van Vitesse, dat verder afstevent op degradatie

Sparta Rotterdam heeft dinsdagavond een eenvoudige zege geboekt op Vitesse: 1-4. De Rotterdammers bleken in het Gelredome veel te sterk voor de gedoodverfde degradatiekandidaat en stonden na ruim veertig minuten al op een 0-3 voorsprong. Koki Saito en Pelle Clement leverden met een doelpunt en een assist beiden een puike wedstrijd af.

Bij Vitesse verscheen Anis Hadj-Moussa vanzelfsprekend aan de aftrap. De Algerijns international staat in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord en lijkt daar spoedig te gaan tekenen. Aan de kant van Sparta waren er geen enkele veranderingen in de basiself ten opzichte van het gewonnen duel met Fortuna Sittard afgelopen zaterdag (4-0).

Veel slechter had Vitesse niet aan de wedstrijd kunnen beginnen. Na welgeteld 380 seconden hadden de bezoekers een vroege openingstreffer te pakken. Na een rommelige situatie in de Arnhemse zestien haalde Shunsuke Mito verwoestend uit: 0-1.

Niet veel later zag het er nog een stuk somberder uit voor de fans in het Gelredome. Na knap vasthoudwerk van Koki Saito en een schitterende schijnbeweging van Pelle Clement kon laatstgenoemde eenvoudig afronden: 0-2. Ook de 0-3 viel nog voor de theepauze. Na simpel combinatiespel in het zestienmetergebied van Vitesse, kon Saito na laks verdedigen aannemen en uithalen: 0-3.

Sparta, dat met een 0-3 tussenstand de rust op leek te zoeken, kreeg vlak voor het fluitsignaal nog wel een kleine tik te verwerken. Een hoekschop van Hadj-Moussa werd hard binnengekopt door Kacper Kozlowski: 1-3. Het werd goed ontvangen door het thuispubliek, daar al snel na de treffer het Wij gaan Europa in vanaf de tribunes galmde. Ook de 2-3 leek in de maak, ware het niet dat Marco van Ginkel in twee instanties rakelings miste (paal en over).

Vitesse kwam sterk de kleedkamer uit in de jacht op een snelle aansluitingstreffer. Sparta boorde dat laatste greintje hoop gauw de grond in. Een vrije trap van Clement werd bij de tweede paal verdienstelijk binnengeknikt door Mike Eerdhuijzen: 1-4.

Snel na de 1-4 dacht Sparta een grote kans te krijgen op een vijfde treffer. Na een voorzet vanaf links viel Nicolas Isimat-Mirin ongelukkig met zijn arm op de bal. Scheidsrechter Edwin van der Graaf twijfelde geen moment en legde de bal op de stip. De VAR van dienst, Danny Makkelie, was het niet eens met die lezing en floot Van de Graaf terug: geen strafschop.

Vitesse kreeg mogelijkheden om wat terug te doen voor het eigen publiek. Een schot van Paxton Aaronson werd prima gekeerd door Nick Olij, die in de rebound zijn dubbelredding completeerde door ook de inzet van Andy Visser te keren.

In de slotfase voorkwam Olij wederom een doelpunt van de Amerikaan. Het was de Vitesse-fans zeker gegund, maar de Arnhemmers slaagden er niet in een tweede treffer te noteren, waardoor degradatie weer een speelronde dichterbij is.

