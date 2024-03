Spanje en Brazilië laten fans in Santiago Bernabéu genieten in duel met 6 goals

Spanje en Brazilië hebben na een zeer vermakelijk en enerverend duel tegen elkaar gelijkgespeeld. Spanje kende een uitstekende eerste helft en leidde met 2-0, maar zag Brazilië knap terugkomen. Vlak voor tijd leek Rodri voor de Spaanse zege te zorgen, totdat Lucas Paquetá diep in blessuretijd óók een stafschop benutte: 3-3.

Bij Spanje koos bondscoach Luis de la Fuente voor Álvaro Morata als diepste spits. De aanvaller van Atlético Madrid werd in zijn rug gesteund door Nico Williams, Dani Olmo en Lamine Yamal. Rodri en Fabián Ruiz vormden het blok op het middenveld. Bij Brazilië stonden Vinícius Júnior en Rodrygo in de basis in 'hun' Santiago Bernabéu. Paquetá en Bruno Guimarães waren de aangewezen personen om wat creativiteit te verzorgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Spanje kreeg na iets meer dan tien minuten spelen een strafschop. Rodri ontfermde zich over de bal en schoot door het midden raak: 1-0. In de vrij harde wedstrijd, er waren hier en daar kleine irritaties over en werd, kwam Spanje tien minuten voor rust op 2-0. Dani Olmo speelde Lucas Beraldo door de benen en schoot met links heerlijk binnen in de verre hoek.

Uit het niets kwam Brazilië terug in de wedstrijd. Unai Simón speelde de bal zomaar in de voeten van Rodrygo, die razendsnel zag dat Simón zich ver van zijn doel bevond en de bal besloot over hem heen te wippen: 2-1. Rodri was vrijwel direct dicht bij de 3-1, ware het niet dat de schitterende en keiharde volley van de Spanjaard nog maar net gekeerd kon worden.

Brazilië leverde voor rust dus de laatste slag uit en dat goede gevoel nam de ploeg van Dorival Júnior mee de tweede helft in. De oefenmeester wisselde bij de start van de tweede helft liefst viermaal en bracht onder meer Endrick in het veld. Het toptalent, die afgelopen week al voor de winnende tekende tegen Engeland (0-1), maakte amper vijf minuten na zijn entree de gelijkmaker, door via de knie van Robin Le Normand raak te volleren: 2-2.

Brazilië zat duidelijk beter in de wedstrijd dan voor rust, al bleef ook Spanje met grote regelmaat gevaarlijk in de tegenstoot. In het prestigieuze duel leek er van vriendschap maar weinig sprake te zijn en dat uitte zich onder meer in een klein opstootje tussen Marc Cucurella en Endrick. Spanje probeerde te profiteren van de snelheid van Yamal en Williams, terwijl ook Brazilië zich via dat wapen probeerde te onderscheiden.

Een kwartier voor tijd kwam Olmo dicht bij zijn tweede treffer van de wedstrijd. De spelmaker schoot richting de korte hoek en zag goalie Bento knap redden. In de slotfase waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en bleven mogelijkheden beperkt. Vlak voor tijd dacht Spanje het duel toch nog naar zich toe te trekken, nadat Andreas Pereira een overtreding op Dani Carvajal beging. Rodri koos ditmaal voor de linkerhoek, Bento voor de rechter: 3-2. Carvajal veroorzaakte diep in blessuretijd ook nog een strafschop, waardoor Paquetá de eindstand op 3-3 kon bepalen en dat ook deed.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties