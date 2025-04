Spaanse pers trekt in de rust al unanieme conclusie over Frenkie de Jong tijdens Atlético Madrid - Barcelona

De Spaanse media zijn erg te spreken over het optreden van Frenkie de Jong tijdens het Copa del Rey-duel tussen Atlético Madrid en FC Barcelona. De middenvelder staat met zijn ploeg op 0-1 in de rust van de halve finale van de beker en de pers is nu al laaiend enthousiast.

De Jong stond in de basis bij de ploeg van trainer Hansi Flick en speelde in de ogen van de Spaanse kranten een ‘stabiele wedstrijd’. Het Catalaanse Sport beoordeelt het spel van de Nederlander zelfs met een 8.

“In verdedigend opzicht kost het hem allemaal weinig moeite, terwijl hij ook in aanvallend opzicht drie of vier goede dribbels afleverde. Hij wist Ferran Torres een keer goed te vinden”, aldus Sport.

Mundo Deportivo is ook positief over De Jong. “Wanneer het kon greep hij zijn kans om mee te gaan in de aanval. Ook was hij betrokken bij de kans die bijna benut werd door Lamine Yamal. De Jong was erg alert.”

Tegelijkertijd laat Marca weten De Jong ‘met veel vertrouwen’ te zien. “Hij legde een sterke eerste helft op de mat, al kreeg hij wel een gele kaart na een half uur spelen.”

Halverwege geniet Barcelona een 0-1 voorsprong dankzij een voltreffer van Ferran, die scoorde op aangeven van Lamine Yamal.

Het heenduel in Barcelona eindigde in een spectaculair 4-4 gelijkspel, waardoor in de tweede helft nog alles open ligt.