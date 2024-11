Spaanse media weten het zeker: 'spookgoal' Flamingo tegen Girona had nooit mogen tellen

De Spaanse media zijn van mening dat het doelpunt van Ryan Flamingo nooit had mogen tellen. De centrale verdediger van PSV maakte de openingstreffer in het Champions League-duel met Girona op aangeven van Malik Tillman, die met een inworp de assist gaf.

Onder meer Marca en AS spreken schande van het besluit van arbiter Michael Oliver en de dienstdoende videoscheidsrechter om de 1-0 toe te kennen.

De Spaanse media wijzen namelijk naar de inworp van Tillman, die met zijn linkervoet in het veld staat op het moment dat hij de bal in het spel brengt. “De scheidsrechter had niets gezien en ook de VAR checkte het moment niet”, zo schrijft AS. “Het doelpunt had nooit mogen tellen.”

“Controversiële goal van PSV tegen Girona: een doelpunt dat volgt na een inworp van Tillman die een voet binnen het veld had...”, schrijft Marca op X.

De goal lijkt overigens wel geldig te zijn, want op de beelden is te zien dat Tillman met zijn hak nog een deel van de lijn aanraakt. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende zegt op X dat het doelpunt wel degelijk terecht is goedgekeurd.

Na ruim een half uur spelen verdubbelde PSV de voorsprong op de Catalanen. Ditmaal was Tillman zelf de afmaker na een fraaie dribbel in het vijandige zestienmetergebied: 2-0.