Spaanse media uiten vernietigend oordeel over Real Madrid: 'De symptomen worden steeds erger'

In Spanje is de nederlaag van Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League tegen Arsenal hard aangekomen. De Koninklijke is volgens de Spaanse media vernederd.

Marca sluit een wonder van Real Madrid niet uit. “Real Madrid is vernederd, maar voor Real Madrid is niets onmogelijk”, kopt de voorpagina. “Kanonskogels van Declan Rice laten de kampioen zinken. Na zijn doelpunten verdween Real Madrid van het veld, zonder enige reactie van spelers of staf.”

“De symptomen die Real nu al weken vertoont, worden alleen maar erger”, ziet de krant. “Geen vuur, geen passie, geen voetbal. Een tragische avond, onwaardig voor de Europese kampioen. In acht dagen is het lastig om in een wonder te geloven.”

AS ziet een zware taak voor de ploeg van Carlo Ancelotti. “Een nieuw wonder is nodig," schrijft de sportkrant. "Real Madrid staat opnieuw op de rand van het onmogelijke. Deze situatie roept om een nieuwe kracht in het Bernabéu, dat duistere vacuüm dat zoveel legendes heeft verslonden. Twee vrije trappen, twee schoten van Rice, ontketenden een storm die de hele wedstrijd domineerde."

Mundo Deportivo spreekt van een vernedering op de voorpagina. “Een debacle in Londen. Voor Real Madrid waren de standaardsituaties een ramp, net als de acties van Martinelli, die Valverde keer op keer het nakijken gaf”, analyseert de Spaanse krant.

Sport vindt het optreden van Real Madrid beschamend. “Arsenal zet Real Madrid te kijk. Vinicius en Rodrygo faalden grandioos, terwijl Courtois een nog grotere ramp wist te vermijden.”