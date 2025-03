Spaanse bondscoach Luis de la Fuente uit kritiek op Nederlands publiek: ‘Ik vind dat je…’

Bondscoach Luis de la Fuente heeft het volste vertrouwen in zijn verdedigers en is dan ook niet bang voor Jeremie Frimpong. De Europees kampioen is dolblij met Dean Huijsen, maar niet met het Nederlands publiek.

Debutant Huijsen kreeg in De Kuip bij elk balcontact te maken met een fluitconcert. De in Amsterdam geboren verdediger kwam in het verleden uit voor verschillende Nederlandse jeugdelftallen, maar besloot te kiezen voor een interlandcarrière bij Spanje.

De linkspoot liet weten dat hij zich meer Spanjaard voelt dan Nederlander en dat het voor hem een makkelijke keuze was om voor Spanje uit te komen.

Het Nederlandse publiek nam hem dat niet in dank af en besloot Huijsen het leven zuur te maken in Rotterdam. Bondscoach De la Fuente ging in op het gedrag van de supporters van Oranje. “Ik vind dat je altijd alle voetballers en mensen moet respecteren', vertelde de Spanjaard bij Ziggo Sport.

De 63-jarige trainer kon zich echter wel in de schoenen van de Nederlanders verplaatsen. “Ik begrijp ook dat het Nederlandse publiek boos was, omdat een geweldige voetballer ervoor heeft gekozen om voor Spanje te spelen. Wij vieren dat hij voor ons heeft gekozen en we zijn heel blij met Dean. Hij is een speler met een grote toekomst voor zich, die veel kan betekenen voor het Spaanse voetbal”, liet De la Fuente weten.

Uitblinker bij Oranje in de heenwedstrijd was rechtsbuiten Frimpong. De Spaanse keuzeheer is niet bang voor de speler van Bayer Leverkusen. “Cucurella en Grimaldo zijn meer dan capabel om dit soort spelers af te stoppen”, loofde hij zijn linksbacks.

“Onze verdedigers zijn heel goed en ze kunnen op elk moment alle tegenstanders aan. We zijn voor geen enkele tegenstander bang”, sprak De la Fuente zelfverzekerd.