Southgate doet opmerkelijke uitspraak na wanprestatie Engeland op het EK

Ondanks de vier punten en vrijwel zekere kwalificatie voor de achtste finales, heeft Engeland nog bepaald geen indruk weten te maken op het EK. Donderdag kwamen the Three Lions goed weg met 1-1 gelijkspel tegen Denemarken en na afloop deed bondscoach Gareth Southgate een opmerkelijke uitspraak over het gebrek aan een 'natuurlijke vervanger' van de niet opgeroepen Kalvin Philips.

"We begrijpen dat mensen teleurgesteld zullen zijn over de prestaties, en terecht", begon Southgate zijn analyse bij BBC Sport. "We moeten veel betere prestaties leveren. Op dit moment zijn we niet goed genoeg aan de bal en dan moeten we accepteren dat je daaronder kan lijden. We weten dat we een hoger niveau aan kunnen tikken."

"Er is een enorme hoeveelheid werk te doen, dat blijkt duidelijk uit de twee optredens die we hebben gegeven - het was duidelijk niet waar we op hadden gehoopt. We hebben tegen teams gespeeld die achterin veel bewegen en het is niet makkelijk om druk op ze uit te oefenen, maar we moeten het zeker beter doen dan we in deze twee wedstrijden hebben gedaan. Dat was een deel van het probleem, maar ook dat we de bal niet goed genoeg in ons bezit hielden."

Southgate koos zowel tegen Servië (1-0 winst) als tegen Denemarken voor het blok Declan Rice - Trent Alexander-Arnold op het middenveld. Laatstgenoemde is eigenlijk een rechtsback en maakte tegen Denemarken een onwennige indruk, al creëerde hij wel een aantal kansen.

Southgate erkende dat het niet helemaal lekker liep met Alexander-Arnold op het middenveld. "Er waren momenten dat hij bracht wat we van hem verwachten... We weten dat dit een experiment is en dat we geen natuurlijke vervanger van Kalvin Philips hebben. We proberen verschillende dingen en op dit moment loopt het nog niet zo soepel als we zouden willen, dat is zeker."

De uitspraak van Southgate is om meerdere reden opvallend. Niet alleen koos de keuzeheer er zelf voor om Philips thuis te laten, ook heeft Southgate met Kobbie Mainoo en Adam Wharton twee centrale middenvelders en dus 'natuurlijke vervangers' van Philips tot zijn beschikking. Geen van beide spelers werd een invalbeurt gegund. Conor Gallagher loste Alexander-Arnold uiteindelijk na slechts 54 minuten af.

Daarnaast koos Southgate ervoor om Ajacied Jordan Henderson thuis te laten, ondanks dat de routinier van nature een controlerende middenvelder is. Net als Henderson liet Southgate ook Liverpool-middenvelder Curtis Jones afvallen uit de voorselectie. Analist Micah Richards zou ervoor kiezen om nummer 10 Bellingham een linie naar achteren te halen, om zo Phil Foden op 10 te kunnen zetten en een nieuwe linksbuiten op te stellen.

Wat verder opvalt is dat Cole Palmer, één van de absolute uitblinkers in de Premier League afgelopen seizoen, nog geen minuut heeft gespeeld op het EK. Voormalig Engels international Daniel Sturridge snapt daar niets van. "Ik ben oprecht geshockeerd dat we Cole Palmer nog niet op het veld hebben zien razen."

