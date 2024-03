Southampton stelt wedstrijd uit vanwege grote brand bij St. Mary's Stadium

Vlak buiten het St. Mary's Stadium van Southampton woedt een grote brand. Op beelden is te zien hoe een warenhuis vlak buiten het stadion in vlammen opgaat. De brandweer is ter plaatse om erger te voorkomen. De eerste melding kwam binnen om 14:05 uur Nederlandse tijd. Eén persoon is door ambulancepersoneel behandeld voor rookinhalatie. De wedstrijd Southampton - Preston North End is inmiddels uitgesteld.

Woensdagmiddag werd duidelijk dat er een grote brand woedt nabij het St. Mary's Stadium. De impact van de brand is goed te zien. Een enorme rookwolk is in de wijde omgeving te zien. De brandweer was in eerste instantie met onder meer acht brandweerwagens ter plaatse. Volgens de laatste berichten zijn er nu achttien brandweerwagens aanwezig.

Ooggetuigen hebben verklaard dat zij verdachte geluiden uit het warenhuis hebben gehoord, die waarschijnlijk te maken hebben met de oorzaak van de brand. De brandt woedt in het gebouw van Greenham op een industrieterrein vlak buiten het stadion.

Volgens de BBC wordt mensen in de omgeving van de brand en het stadion verzocht om het gebied zo spoedig mogelijk te verlaten. De brand wekt interesse van nieuwsgierige ramptoeristen.

A massive fire has broke out next to St Mary’s stadium ahead of Southampton’s game against Preston tonight… pic.twitter.com/8081ES651b — EPL Bible (@EPLBible) March 6, 2024

De brandweer in The Hampshire en Isle of Wright hebben verklaard dat 'brandweermannen momenteel bij een een uitslaande brand zijn gearriveerd bij Marine Parade Southampton', de locatie van de brand.

"Mensen in de omgeving wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden vanwege de hoeveelheid rook. Sommige wegen in de omgeving van het incident zijn afgesloten en mensen wordt geadviseerd het gebied te vermijden om bewegingen van hulpvoertuigen mogelijk te maken."

Wedstrijd uitgesteld

Uitgerekend woensdagavond stond het duel tussen Southampton en Preston North End op het programma in St. Mary's. De wedstrijd stond gepland voor 20:45 uur, maar Southampton heeft inmiddels laten weten dat wedstrijd in overleg met de lokale autoriteiten is uitgesteld.

"Het incident heeft aanzienlijke verstoringen in het gebied veroorzaakt", schrijft Southampton. "De wegafsluitingen rond het stadion zijn nog steeds van kracht terwijl de brandweer met de situatie bezig blijft."

"We zijn dankbaar voor de medewerking van Preston en de EFL, en hoewel we de teleurstelling waarderen die fans kunnen voelen, hopen we dat ze de noodzaak zullen begrijpen om de veiligheid van supporters en personeel van beide clubs op de eerste plaats te zetten."

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

